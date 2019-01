Helyi specialitásokat is készített Ömür Akkor a Fehértói Halászcsárdában - Török sztárséf főzött töltött káposztát

Ali Nazik kebab

Ezt az ételt elsősorban Gaziantepben készítik, ízlés szerint darált húsból vagy felkockázott borjú- vagy bárányhúsból. Két változata ismert, mindkettőnél a fokhagymás joghurtba kevert sült padlizsán az alap. Az egyik szerint az olajon lepirított húsra vajban kioldott pirospaprikát is locsolnak.

– A budapesti Szegedi Halászcsárdánkban törzsvendégek a Yunus Emre Enstitüsü Budapesti Török Kulturális Központ munkatársai, akik egy héttel ezelőtt kerestek meg minket, hogy egy török sztárséf, Ömür Akkor nálunk szeretne megismerkedni a kemencében sütés technikájával, és ha már itt van, ő is bemutatna néhány hagyományos fogást az érdeklődőknek – mondta Papós Zoltán, a Fehértói Halászcsárda értékesítési vezetője és rendezvényszervezője kedd délelőtt a csárda Vadász termében krúdys és hanságis diákoknak.Közben az udvaron lévő kemencét reggel nyolc óra óta melegítették, hogy a török séf Kádár-Németh Matild mesterszakács, konyafőnök segítségével három hagyományos magyar, kemencében is készíthető étel – töltött borjúszegy, töltött káposzta és sült kacsacomb – elkészítésével ismerkedhessen meg. A hó miatt ideiglenes sátor alatt aprította a borjúszegy töltelékébe való erdei gombát a török séf, majd miután azzal végeztek, határozott mozdulatokkal tekerte be káposztalevélbe a tölteléket. Néhány szelfi és közös fotó után már mehettek is a kemencébe az ételek.Mielőtt a diákoknak bemutatót tartott volna, Ömür Akkor lapunknak elmondta, Törökországban olyan területen született, Gaziantepben, ahol a magyar konyhához hasonlóan kedvelik az erős ételeket. – Kóstoltam az Erős Pista nevű paprikakrémet, amely nagyon finom volt. A levesek is különösen ízletesek, például a halászlé, amelynek az ízvilága közel áll a miénkhez. A töltött káposzta és a borjúszegy készítésének technikája is hasonlít a mi konyhánkhoz, többször készítettem már hasonló ételeket – magyarázta Gordon Ramsay török megfelelője, aki több alkalommal is elnyerte a szakácskönyvek Oscar-díját a Gourmand International díjkiosztón.A séf gasztrotörténelemmel is foglalkozik, ásatásokon is részt vett, az ókori anatóliai hettiták szakácskönyvét írta meg az ásatásokon talált leletek alapján.– A látogatásomnak kettős célja volt. Az egyik, hogy jobban megismerjem a magyar konyát, a másik pedig, hogy török ételeket mutassak be. A konyha és a gasztronómia a nemzetek közti közös nyelv, az ételen keresztül egymás kultúráját is megismerhetjük – magyarázta Ömür Akkor, akinek Bursában, Törökország északnyugati részén fekvő Bursa tartományának székhelyén, az ország negyedik legnagyobb városában van étterme, de hamarosan Isztambulban is nyit egyet.A török sztárséf a szegedi diákok előtt különböző előételeket és egy helyi specialitást, ali nazik kebabot készített, amelyet utána meg is kóstolhattak a résztvevők.