Helyreállt a rend a móravárosi templomkertben

Végre kivágták az életveszélyes fát a móravárosi templomnál - mutatja Fazakas Attila plébános.

Fotó: Kuklis István

Másfél millió forintot kapott a Móravárosi Szent Kereszt római katolikus plébánia az idei egyházügyi keretből a hívek kérésére, szerda estére, még a nagy zuhé előtt sikerült helyreállítania a rendet a Zöldterület Kezelő Kertészeti Kft. szakembereinek. Fazakas Attila plébános szerint már életveszélyes állapotok voltak a kertben. Tavaly július végén érkezett egy nagy vihar, ami a Belvárosi temetőt is megkárosította , akkor a plébánia kertjében a templom körüli fákat is megtépázta. Ráadásul idén majdnem az egyik nagy fánk is rádőlt a szomszédos panelházra. Nem akartunk fairtást végezni, de kárt sem okozni, ha kidől a fa, vagy leszakad egy nagy faág. A nagyböjti stációk is veszélyben voltak, éppúgy, mint az utcán közlekedők – részletezte a lelkipásztor.Azt mondja, jövőre újabb lépést tesznek, ugyanis a most kivágott fák helyére újakat szeretnének ültetni.