Hetedhét kaland várja a testvéreket

A legalább egy A4-es oldalt megtöltő fogalmazásoknak nincs megkötve a műfaja, lehetnek elbeszélések vagy leírások is, de párbeszédeket is tartalmazhatnak. Maximális terjedelmi megkötés nincs – fűzte hozzá.

Az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című magazinműsora a családok évéhez kapcsolódva tavaly a család fontosságát feldolgozó kisfilmeket forgatott és vetített egész évben. A műsor sikere adta az ötletet ahhoz, hogy idén a testvéri kapcsolatok témáját dolgozzák fel – mondta el az MTI-nek Szentendrei Adrienn , a pályázat ötletgazdája.„Amellett, hogy családban élünk, az is nagyon fontos, hogy az embernek legyen testvére, hiszen ez a kapcsolat alapvetően arról szól, hogy a testvérek mindig számíthatnak egymásra, játszhatnak együtt, és tanulhatnak egymástól" – emelte ki.Mint mondta, arra szeretnék ösztönözni a gyerekeket a fogalmazások írásával, hogy ismerjék fel ennek a kapcsolatnak a fontosságát, fogalmazzák meg saját szavaikkal a legkedvesebb történeteiket. Olyan mulatságos vagy éppen megható történeteket várnak a testvéri szeretetről, amelyeknek főszereplői maguk a szerzők és testvéreik, de természetesen fiktív történettel is lehet indulni a versenyen.A legjobb írásokat az MTVA stábja megfilmesíti a Hetedhét kaland című műsor állandó szereplőivel. „Az M2 Gyerekcsatorna és a Hetedhét kaland szellemisége szerint tárgyak helyett élménnyel szerettük volna díjazni a gyerekeket, így lett a jutalom a forgatás forgataga, vagyis a nyertes pályázók családjukkal együtt részt vehetnek a forgatáson is azon túl, hogy történeteik képernyőre kerülnek. A csatorna teljesen reklámmentes a gyermekek biztonságos televíziózásának érdekében" – tette hozzá.Szentendrei Adrienn kiemelte, hogy a pályázatra egész évben várják az írásokat a hetedhetkaland@mtva.hu címre, hiszen előreláthatólag 40 fogalmazást szeretnének megfilmesíteni. Az elkészült anyagokat az M2 Gyerekcsatorna Hetedhét kaland című műsorában folyamatosan vetítik majd az év során. További információ a pályázatról a Hetedhét kaland honlapján, a www.mediaklikk.hu/hetedhet-kaland/ oldalon található.