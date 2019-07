Hétfő reggeltől lezárják a Belvárosi híd egyik sávját

Július 22. reggel 06:00-tól lezárják a Belvárosi híd Újszeged felé vezető szakaszát. Ahogy azt korábban írtuk , a hidat azért kell lezárni, mert kiderült, a két végén annyira tönkrementek a dilatációs elemek, hogy azokat már nem lehet javítani, ki kell cserélni. Ezekkel az elemekkel egyébként a hidak hőtágulását kezelik.A hidat egyébként előző szerda reggel 6 órától zárták volna le, a tervek szerint augusztus 8-ig lett volna forgalomkorlátozás. A technika egyébként július 22. után is ugyanaz marad: amíg dolgoznak, mindennap reggel 6 és este 8 óra között a hídra Újszeged felé csak a tömegközlekedési eszközö­ket és a bicikliseket engedik fel. A többiek a Bertalan híd felé tudnak kerülni, ami viszont már kétszer két sávon járható. Azt is írták, hogy a kivitelezés alatt a belvárosi hídfőnél található jelzőlámpás forgalomirányítás estétől hajnalig sárgán fog villogni, míg az újszegedi híd­főnél egyáltalán nem működik majd.Makrai László azt is el­mond­ta, a hidakra, ahogy a régi épületekre is, folyamatosan költeni kell, és ellenőrizni rendszeresen szerkezeti elemeit, amely Szegeden meg is történik az éves hídvizsgálatokkal.