Hétfőn a Belvárosi híd alatt szenteli a hallét Kondé atya - Fotók

Az ünnepi időszak másról sem szól, csak a folyamatos sorban állásról. Várakoztunk már bejglire, halra, most pedig halászlére. A vasárnap jött hirtelen tavaszi napon az Algyői Halászcsárdába indultunk, ahol már egy nappal december 24-e előtt kiosztják a megrendelt halászléket. Kora reggel, már öt órakor megérkezett a személyzet, hogy felkészüljenek és kiszolgálják az estig érkező vendégsereget.– Egy kisebb falunyi tömeget szolgálunk ki idén is, mint korábban – mondta Barta László csárdagazda, aki évek óta ezzel a mondattal fogad minket. Itt a vendég külön viszi haza az alaplét és külön a filézett halat, hogy aztán majd otthon azt mondhassa, maga készítette az ünnepi ételt.Pedig nem, mert mint Barta László megmutatta, a konyhában készül a nemes leves, de ellentétben más vendéglátóipari egységekkel, itt nem hatalmas üstökben, hanem külön-külön kis adagokban főzik az ünnepi ételt.Barta László azt is elárulta, hogy más halászcsárdáról eltérően hétfőn már nem nyitnak ki.– Mi 24-én megnézzük, a többi halászcsárdánál mennyien állnak sorba – fogalmazott nevetve a csárdagazda.A vendégek, azaz a sorban állók egymás után nyújtották át a lábasaikat, vödreiket a folyton elfoglalt személyzetnek.Katona Tibor fiával, Rolanddal érkezett. A családfő azt mondta, idén öt adaggal visznek az ételből.– Otthon ezt a minőséget és ízvilágot nem tudjuk eltalálni, ezért jövünk ide minden évben – árulta el.Aki vasárnap lemaradt az Algyői Halászcsárda halászléjéről, az ne csüggedjen, hétfőn is lehet sorban állni, akkor a Roosevelt téri Halászcsárdában osztják ki a megrendelt halászlét. Ennek különlegessége, hogy az ételt reggel 9 órakor Kondé Lajos katolikus pap, Csongrád megye díszpolgára, pasztorális helynöke, a dóm plébánosa szenteli majd meg.