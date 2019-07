Hétfőn aláírták az együttműködési megállapodást, Nemesi Pált támogatja a szegedi Fidesz

Megegyeztek: Nemesi Pál mögé állt a szegedi Fidesz. Fotó: Frank Yvette

Néhány hetes tárgyalássorozat után hétfőn kiderült: Nemesi Pál független polgármesterjelöltet támogatja az őszi önkormányzati választásokon a szegedi Fidesz. Ezt közös sajtótájékoztatón jelentette be Szegeden Bartók Csaba a párt helyi elnöke és a polgármesterjelölt.Nemesi Pál emlékeztetett korábbi nyilatkozataira és elmondta, hogy minden politikai erővel kész az együttműködésre, aki hajlandó Szegedért dolgozni, munkát végezni azért, hogy más pályára álljon a város gazdasága és politikai élete. Hozzátette: továbbra is várja azok csatlakozását, akik részt kívánnak venni ebben a munkában.A polgármesterjelölt emlékeztetett, hogy Bartók Csaba korábban kijelentette: a Fidesznek három feltétele van a támogatásához. A Fidesz helyi elnöke a harmadik híd megvalósítását, a biztonsági kerítés megtartását és a szegedi gyermekek, nyugdíjasok támogatásának 13 ezer 500 forintra emelését várja el a polgármesterjelölttől. Nemesi Pál most elmondta, hogy egyetért ezekkel. Szerinte valamennyi szegedi érdeke, hogy a határ védelme erős legyen, ne érkezhessenek a városba ellenőrizetlenül bevándorlók, és támogatja a 13 ezer 500 forintos őszi támogatást is, amit az általános iskolások családjai és a nyugdíjasok kapnának ősszel az önkormányzattól.Azt is elmondta, célja, hogy a szegediek magasabb fizetéseket vigyenek haza, jobb életkörülmények között élhessenek, így kevésbé legyen fontos, mekkora az önkormányzat által nyújtott támogatás. Ezt a helyi gazdaság fejlődésétől várja a polgármesterjelölt, aki kiállt a harmadik Tisza-híd megépítése mellett is. Szerinte ez elengedhetetlen a város közlekedésének rendbetételéhez.Bartók Csaba elmondta, hogy a megállapodás megkötése egy konstruktív, közös munka kezdetét jelenti. A szegedi Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy Nemesi Pált már évek óta ismeri, és szerinte Szegednek hozzá hasonló menedzser típusú vezetőre van szüksége, hiszen a város lehetőségeihez képest rosszabbul teljesít, a középmezőnybe került a béreket és a minőségi munkahelyeket tekintve is.Bartók Csaba elmondta: mindenki közös érdeke, hogy Szeged oda kerüljön, ahova való: gazdasági szempontból a második helyre a főváros után. A Fidesz ezért támogatja Nemesi Pál gazdasági programját – tette hozzá. Az elnök egyetért Nemesi Pál javaslatával, a teljes szegedi parkolási rendszert át kell alakítani, és támogatja egy fejlett kamerarendszer kiépítését is, a biztonság erősítése érdekében.Nemesi Pál a Délmagyarország kérdésére elmondta, hogy még másokkal is tárgyal, de hogy kikkel azt nem árulta el. Azt viszont elmondta, hogy a programját várhatóan augusztusra véglegesítik, és akkor várható a kampány kezdete is.