Hétpontos programmal indulnak a választáson a Szegedet Építő Polgárok

Minőségi munkahelyek teremtése, az infrastruktúra korszerűsítése, a közbiztonság stabilizálása, az egészségügy talpra állítása, a várospolitika megreformálása, a műemlékek helyreállítása és Szeged turisztikai vonzerejének növelése – ismertette tegnap hét pontból álló Új Kiegyezés 2019 nevű programját a Szegedet Építő Polgárok polgármesterjelöltje, Sándor János András. Hozzátette, nem terveik, hanem megoldásaik vannak a szegedi problémákra, a város stratégiai fejlesztésébe pedig az egyetemet is be szeretnék vonni. Fiatalos, főként szegedi születésű csapattal építenék a várost. Szerdai sajtótájékoztatójukon elhangzott, megvan mind a 20 önkormányzati választókörzetre a jelöltjük, közülük ötöt be is mutattak: a tízesben Szabadi Diána, a tizenhatosban Chovanecz Kata, a tizenegyesben Berniczei-Roykó Ádám, a tizenhetesben Batári Dávid, míg a nyolcasban Varga Zoltán indul.