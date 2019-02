Hiánycikk a speciális vérnyomáscsökkentő - Németországból érkezik szállítmány, amíg a gyártás ismét beindul

Elfogyott az utolsó szem is a fontos gyógyszerből - mutatja Neparáczki Ferenc. Fotó: Kuklis István

– Éjszakánként felébredek, annyira erősen dobog a szívem. 200 fölött van a vérnyomásom ilyenkor. Befújok a számba a spray-ből, amelyet erre az esetre kaptam, és várom, hogy jobb legyen. Rettenetesen félelmetes érzés – beszélt állapotáról Neparáczki Ferenc.A szegedi férfi egy speciális vérnyomáscsökkentőt szed – illetve csak szedne, az ugyanis hiánycikk. Mivel pedig nincs helyettesítő készítménye sem, jelenleg gyógyszer nélkül maradt.– Közel kilenc éve szedem az Ebrantilt, még a klinikán írták fel nekem annak idején. Tökéletesen bevált, még biciklizés után is 140-es volt a vérnyomásom. Legutóbb azonban már hiába mentem a patikába, azt mondták, nincs és nem is beszerezhető ez a gyógyszer – mesélte.A férfi az elmúlt napokban mindent megmozgatott, hogy hozzájusson gyógyszeréhez, melyből saját, otthoni készlete január végére teljesen elfogyott. – Majdnem elutaztam Nyíregyházára, mert azt a tájékoztatást kaptam, hogy az egyik ottani patikában még van egy dobozzal. De kiderült, hogy csak téves volt a leltár. Mindenhol azt a választ kaptam, hogy a készítmény nem beszerezhető, arra pedig senki nem tudott válaszolni, hogy mi lesz velem, amíg újra kapható lesz – mesélte.Légrády Péter, a Medicenter Szakorvosi Intézet hipertonológusa elmondta, az Ebrantil azért speciális gyógyszer, mert két hatásmechanizmussal dolgozik: egyrészt az agytörzsben fejti ki hatását, ahol vérnyomásunk szabályozódik, másrészt az erekben. Generikus készítménye pedig nincs. – Ez nem egy rutinszerűen felírt gyógyszer. Olyankor alkalmazzuk, amikor más készítmények nem hatásosak, vagy mellékhatásuk van. Ettől függetlenül Szegeden is közel száz beteg használja, vagyis több súlyos betegnek is problémát okoz a hiánya.A szakember elmondta, akinél csak ez a gyógyszer bizonyult hatásosnak, annál problémát okozhat, hogy mi adható helyette. – A piacon lévő egyik készítmény sem olyan erős, mint ez, de természetesen meg lehet próbálni olyan hatóanyagokat, amelyeket a beteg esetében még korábban nem teszteltek. A helyzetet mindenképpen kezelni kell, hiszen a magas vérnyomás rövid távon fejfájást, mellkasi fájdalmat okoz, hosszú távon viszont a szív-ér rendszert károsítja.Neparáczki Ferenc sem hagyta annyiban ezt az ügyet. Azt mondta, került ő már a sürgősségi osztályra vérnyomása miatt, és nem szeretne újra így járni. Éppen ezért szombaton Németországból rendelt magának gyógyszert, melyet postán küldenek el neki. Emellett információt kért az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől. Szentiványi Mátyás főigazgató arról tájékoztatta, hogy a készítmény gyártástechnológiai módosítás alatt van, a termékhiány várhatóan február végéig tart majd. A gyógyszer pótlására Németországból hoznak hazánkba azonos hatóanyagú terméket, mely előreláthatólag 10 napon belül meg is érkezik, így ahiányidőszak áthidalható lesz.