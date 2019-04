Hiányzik a kutyafuttató a szegedi belvárosból - A kutyagumira és póráz nélkül szaladgáló ebekre panaszkodnak

A legtöbb gazdi összeszedi a kedvence végtermékét - mondta a Lechner téren kutyát sétáltató nő. Szerinte a kóbor ebek és macskák a felelősek a széthagyott aknákért. Fotó: Karnok Csaba

A Bécsi körúti lakók megunták, hogy beleléptek. Fotó: Karnok Csaba

„Nem kutyavécé" – ezt a feliratot ragasztották három egymás melletti fára a szegedi Bécsi körúton vélhetően azok a lakók, akik nem örültek neki, hogy az út menti zöldsávban végzik a kutyák rendszeresen a nagydolgukat.Ottjártunkkor nem láttunk ugyan kutyagumit a környéken, de abba bárki szinte bárhol beleléphet Szegeden.A belvárosból is kaptunk panaszt arról, hogy a Lechner tért rendszeresen kutyavécének használják a gazdik, akiknek egy része nem veszi a fáradtságot, hogy lehajoljon, és begyűjtse kedvence végtermékét. A helyzetet nem könnyíti meg, hogy a belvárosban egyáltalán nincs elkerített kutyafuttató, ahol zavartalanul végezhetnék a kutyák a dolgukat – bár az intelligensebb kutyatartóktól ott is elvárható lenne, hogy összeszedjék, ami az ebből kijön.– Sajnos csak az egyik homokozós játszótéri rész van bekerítve, a másiknál úgy jöhetnek-mehetnek a kutyák, ahogy akarnak, vagy ahogy a gazdijuk hagyja. Hiába vannak kint az áthúzott kutyát ábrázoló táblák. Nemrég két nagy vizsla majdnem ráugrott a gyerekre, bár biztos csak játszani akartak. A bekerítetlen mászóka melletti sövény mellett már markolt bele a kisfiam kutyagumiba. Mondjuk a bekerített részen lévő homokozóban is volt már kutyapiszok – mondta a kisfiával a Lechner téren rendszeresen sétáló Kozár Edit.– Akik rendszeresen itt sétáltatnak kutyát, szerintem mind összeszedik. Én is utálok belelépni – mondta a Nikol néven bemutatkozó nő, aki éppen kölyökmopsza végtermékéért hajolt le, és tette zacskóba. Úgy vélte, a füves területen lévő aknákért a kóbor kutyák, a homokozóban találhatókért pedig a kóbor macskák a felelősek. Megjegyezte, probléma, hogy nem egyértelmű, meddig tart a téren az áthúzott kutyás táblák hatálya, és szerinte is szükség lenne a belvárosban legalább egy-két bekerített kutyafuttatóra. Így elkerülhetők lennének a kutyagumik vagy a póráz nélkül szaladgáló négylábúak miatti konfliktusok.