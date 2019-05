Hibrid szívműtétet végeztek Szegeden: a 74 éves férfinél a hagyományos eljárások nem voltak megvalósíthatók

Szűcsborus Tamás kardiológus klinikai tanársegéd Tóth Imrével a műtét után. Fotó: Karnok Csaba

Szegeden eddig még nem alkalmazott műtéti eljárással mentették meg nemrégiben egy férfi életét Szegeden. Tóth Imre szívbillentyűjét hibrid műtéttel cserélték ki: a szívsebészek és a katéteres labor munkatársai egyszerre dolgoztak azon, hogy a 74 éves férfi egészséges életet tudjon élni. Az eljárás egyfajta kényszermegoldás volt: a súlyos szívelégtelenségben szenvedő beteget egyetlen hagyományos eljárással sem lehetett megműteni.– Az egyik megoldás a nyitott szívműtét lett volna, ám azt a beteg állapota miatt nem bírta volna ki. Szíve ugyanis annyira gyenge volt, hogy nehéz lett volna a beavatkozás után újraindítani – magyarázta Szűcsborus Tamás, az SZTE II. Számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ invazív kardiológiai részlegének egyetemi tanársegédje.– Szívbillentyűt ma már transzkatéteres eljárással is lehet implantálni, ez esetben a lábartérián keresztül juttatjuk fel az új billentyűt. Ezt elsősorban idős betegeknél alkalmazzuk, Tóth Imre esetében azonban ez sem jelentett megoldást, mert sem a láb, sem a hónalj artériája nem volt megfelelő ehhez.A férfit ezért hibrid módszerrel operálták meg: egy kis méretű vágást ejtettek a mellkason, a szívsebész által feltárt aortán keresztül pedig a katéteres szakemberek felvezették a szívbe az új billentyűt. Az országban ez volt a tizedik sikeres beavatkozás, Szegeden azonban korábban nem végeztek még ilyet.– Két szívsebész, egy szívsebész műtősnő, két invazív kardiológus és egy műtős asszisztens állt az asztal körül, mellettünk altatóorvos, két asszisztens, egy szívultrahang-specialista és egy műtősfiú volt még a műtőben – sorolta Szűcsborus Tamás, aki elárulta: heteken keresztül próbálták, hogyan férnek majd el mindannyian.– Az ideális helye egy ilyen operációnak egy hibrid műtő lett volna, ilyen azonban nincs Szegeden. Azzal, hogy az invazív kardiológiai műtőben végeztük a beavatkozást, a szívsebészeknek ki kellett lépniük a komfortzónájukból, hiszen itt nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, amelyek az ő műtőjükben. Mi pedig jóval kevesebbet láttunk a műtéti területből, mint a hagyományos katéteres beavatkozásokkor, hiszen a mellkasterpesz nagy területet kitakart a röntgenképből, amely alapján dolgozunk.A nem éppen ideális körülmények ellenére a beavatkozás sikeres volt: Tóth Imre egy nap után kikerült az intenzív osztályról. – Már most sokkal jobban érzem magam. Nem fulladok, és járni is sokkal könnyebb, mint korábban. Annak pedig külön örülök, hogy nincs felvágva az egész mellkasom – mondta az idős férfi.