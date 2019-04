Hidegben kezdődött a Gerilla Gourmet fesztivál - fotógaléria

Nem volt jó idő, ennek ellenére sokan elmentek a Széchenyi térre, ahol péntek délután kezdődött a Gerilla Gourmet fesztivál. A szervezők szerint a Gerilla Gourmet elhozta a féktelen, kulináris rock 'n' rollt Szegedre. A most rendkívül divatos food truckokon, csúcsminőségű utcai ételeken és kézműves sörökön kívül koncertekkel is várják a vendégeket a vasárnapig tartó rendezvényre.A Wossala Rozina, Meczker Tamás és a Konyhafőnök-győztes Németh Ádám gasztroikonokkal fémjelzett eseményen többek között az Anna and the Barbies, a Creme de la Pop és a Huckleberry Guys is fellép majd.