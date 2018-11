Hihetetlen ütemben drágulnak, mégis hatalmas a kereslet: már a tervezőasztalon eladják az új lakások többségét

A második legjelentősebb

Új társasház épült Szegeden, a Püspök utcában. Fotó: Frank Yvette

Albérlet helyett sokan inkább lakást vásárolnak

50 százalékkal drágábbak a panelek

Bárki számára jó befektetés az ingatlan. Fotó: Frank Yvette

Folytatódik az áremelkedés

Az Otthon Centrum nemrégiben megjelent elemzése szerint a hátralévő egy hónapot is megbecsülve idén 155 ezer ingatlaneladás történik az országban. Ez meghaladja az előző évi forgalmat, ami azt jelenti, hogy immár hat éve meredeken emelkedik a lakás- és házeladások száma hazánkban, és az mostanra nagyjából duplája a 2012-ben regisztráltnak. A vidéki városok közül Debrecen rendelkezik a legnagyobb lakásforgalommal.piacot Szeged és környéke jelenti, ahol megközelítőleg 3800 adásvétel valósul meg idén. És bár az ingatlanpiac nálunk kétségtelenül a megyeszékhelyen a legerősebb, az itteni forgalom egész Csongrád megyét az országos élmezőnybe repítette: tavaly tízezer lakosból 165 vásárolt ingatlant nálunk – ilyen magas arány az országban sehol máshol nem volt. Mostanra kijelenthető, hogy Szegeden a kisebb alapterületű új építésű lakások már a tervezőasztalon elkelnek, és az is ritka, hogy mire egy társasház eléri a szerkezetkész állapotot, van még benne eladó lakás.A kiemelkedő ingatlanforgalom szakértők szerint egyértelműen az egyetemnek köszönhető. – Korábban a szülők inkább bérelték a lakásokat ide érkező gyermekeiknek, de mostanra már nincs elegendő albérlet a piacon, ez pedig a vásárlás irányába mozdította el a trendeket – mondta lapunknak Meszlényi Tamás, az Openhouse Szeged franchise tulajdonosa. – Ráadásul látható, hogy ez most jó befektetés, hiszen évek múlva jóval magasabb áron tudják majd eladni az ingatlant. A kedvező kamatok miatt jó hiteleket is lehet most igénybe venni, amelyek törlesztőrészletei nem magasabbak, mint a bérleti díjak, főleg úgy, hogy azok egy év alatt 30-40 százalékkal emelkedtek.A lakáshoz jutást segítő kedvező feltételek miatt tehát egyelőre az sem tud gátat szabni a vásárlási számok növekedésének, hogy meredeken emelkednek az árak is.– Az új építésű ingatlanok és a használt téglalakások 30-35 százalékkal drágultak egy év alatt, a panellakások esetében viszont a növekedés mértéke az egy évvel korábbihoz képest elérheti az 50 százalékot is. Tízmillió forint alatt ma már nem lehet lakást kapni Szegeden – mondta Meszlényi Tamás. Ugyanakkor a megye többi településén nem érzékelhető ekkora árrobbanás: Hódmezővásárhelyen például feleannyiba kerülnek az új építésű ingatlanok, mint Szegeden, kistelepüléseken pedig családi házat lehet venni egy szegedi 1+2-es panel árából.Hogy meddig tart az ingatlanár-emelkedés, azt szakértők sem tudják megtippelni, két évvel azonban szerintük nyugodtan lehet számolni, amíg ez a folyamat biztosan nem áll meg. – Először a kedvezményes lakásáfa megszűnése érezteti majd a hatását, hiszen 5-ről 27 százalékra emelkedik. Aki azonban november elsejéig megkapta az építési engedélyt, 2022-ig még felépítheti olcsóbb áfával az ingatlanát. Erre egyébként azoknak is lesz még lehetőségük, akik ugyan november 1. után szerezték be az engedélyt, viszont 2019 december 31-éig szerkezetkész állapotra felépítik házukat – mondta a szakember, aki szerint viszont ezek után is jó üzletnek számít majd az ingatlan, hiszen a jelenlegi körülmények között ez az egyetlen bárki számára, kockázatmentesen elérhető befektetési forma.