Hódítanak a karácsonyi manók - fotók

A sztori eredeti változata Carole Aebersold és Chandra Bell 2004-ben írt Elf on the Shelf (A karácsonymanó meséje) című könyvéből ered, a mű szerzői hívták életre a manókat mint a Mikulás szemeit, hogy a gyerekek jól viselkedjenek, és rajta legyenek a jó gyerekek listáján. Azonban nemcsak a jó magaviseletről adnak számot a nagyszakállas főnöknek, hanem éjszakánként csínyeket követnek el, ezáltal jól kiélhetik kreativitásukat a szülők.Persze vannak olyanok is, akik kikapcsolják a figyelő funkciót, csak a nevettető- csínytevő rész marad, és van olyan is, aki csak egyszerűen beépíti a hosszú hajú, nagysapkás, csupáncsak az orrukat megvillantó apróságokat.