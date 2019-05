Hogyan készül a Hangos Biblia? Javában folyik Jób könyvének felolvasása a Katolikus Házban

Az Ószövetség felvételei folynak épp a Katolikus Házban, Purákné Zita a negyedik fejezetet olvasta fel. Fotó: Frank Yvette

A Dugonics téri Katolikus Ház udvarában táblák jelzik hívogatva, merre is kell mennie annak, aki a Hangos Biblia programban kíván felolvasni. Ezt minden kedden lehet megtenni délután kettő és négy óra között. Tegnap hárman olvastak fel Jób könyvéből. Az asztalon egy laptop és a hang rögzítésére alkalmas eszköz állt. Először a Rózsa házaspár érkezett, a tényleges felvétel előtt még párszor átolvasták a szöveget. A tényleges felmondási idő csupán 3-4 perc.– Először a fejezet számát kell bemondani, majd pár másodperc után kezdődhet a szöveg felolvasása – magyarázta Piros Adorján, az egyházmegye pasztorális munkatársa.– Ha véletlen nyelvbotlás lenne, az sem baj. Várni kell pár másodpercet és elölről kezdeni a mondatot. A végén pedig bemondani a nevet, és azt, hogy Szeged, ha helyi lakos az illető.Az első szöveg hibátlanul hangzott el. Miután elkészült a felvétel, a házaspár visszahallgatta azt. – Furcsa így hallani magam, mintha nem is az én hangom lenne. Kevésbé ismerős – mondta el a férj. Utánuk egy hölgy, Purákné Zita érkezett. Ő kapta a negyedik fejezetet. Lapunkból értesült a kezdeményezésről, előfizetőnk. – Mivel a Bibliáról van szó, így nem is fontolgattam, egyből jelentkeztem olvasásra. Az előző akcióból sajnos kimaradtam, mivel nem hallottam róla – mondja az Újszövetség korábbi felvételére célozva.– Mindennap olvasom, s ma is tartottam két bibliaórát, így nem igazán kellett készülnöm.Elmesélte, magánéletében is fontosnak tartja, hogy minél többen megismerkedjenek a Bibliával. Ételosztásokon is részt vesz, ott is mesél a hitről. Ahogy ő fogalmazott: mesél Istenről, és szerencsére többen is meghallgatják, érdeklődnek. Zita először magának olvasta fel hangosan a szöveget. Utólag jött rá, hogy izgult kicsit a rutinosság ellenére.Az Ószövetség hangfelvételeinek elkészítésében egyébként a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium is részt vesz, helyi szervezőkkel. Ők a Bírák könyvéből olvasnak fel. A Dugonics András Piarista Gimnázium diákjai a Példabeszédek könyvét, a Gál Ferenc Főiskola pedig a Siralmak könyvét vállalta.