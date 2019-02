Hollik István: Szegednek is van jövője

Fotó: Kuklis István

Az EP-választás tétjéről

Fórumot tartott pénteken Szegeden Hollik István kormányszóvivő, ennek kapcsán kérdeztük. – Az ENSZ jelzése szerint a következő évtizedekben 10 millióan indulnak útnak polgárháború, klímaváltozás vagy egyéb etnikai feszültség miatt. Tehát a migráció olyan probléma, ami velünk lesz az elkövetkezendő évtizedekben, a mértéke csak nő. Ezért fontos, hogy milyen választ adunk rá. Az Unió erre a kérdésre nagyon rossz választ adott, ennek a nyugat-európaiak isszák a levét, hiszen megszűnt az a biztonság, ami az elmúlt 60 évben jellemezte az Uniót. Arra a társadalmi feszültségre, a gazdasági lassulásra és multikulturalizmusra, ami ma jelen van Nyugat-Európában, a magyarok többször nemet mondtak. Ebben a tekintetben az ellenzéki pártoknak, Botka Lászlónak a politikája kifejezetten veszélyes – hangsúlyozta a KDNP országgyűlési képviselője, akit megkérdeztünk arról is, valóban igaz-e, hogy a kormány csak minimálisan támogatja a várost. – Látni kell, hogy Szegeden minden jelentős beruházás kormányzati segítséggel valósul meg, másképp nem lenne itt lézerközpont, nem épülne stadion, és a Modern Városok program infrastrukturális beruházásai sem jönnének létre. A kormány támogatása nélkül Szeged egy helyben topogna – emelte ki, hozzátéve, a szegedieket segíti a családvédelmi akcióterv is. – Célunk, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ne kelljen lemondani egyről sem, ezért minden akadályt el akarunk gördíteni. Az az állítás, hogy ezek megismétlik majd a devizahiteles válságot, képtelenség, mert ezek forintalapú, kamatmentes hitelek, a CSOK pedig erősen kamattámogatott – magyarázta Hollik István.– Mára olyan országgá váltunk, amelynek van jövője; ebben bíznak a magyar emberek, végre bízunk önmagunkban. Ha mi szabadok vagyunk, és hiszünk, akkor nagy dolgokra vagyunk képesek, ezt a történelem sokszor bebizonyította. Amikor szabadok vagyunk, akkor az ország a virágkorát éli, de ha birodalom részesei vagyunk, mindig ráfázunk. Fennáll a veszély, hogy ez megtörténjen, hogy az Európai Egyesült Államok része legyünk. A májusi EP-választás tétje az Unió jövője, ami sosem volt olyan bizonytalan, mint most. Bevándorlási krízis van, az Unió működése is rossz irányt vett, ha ez folytatódik, akkor az EU-nak nincs hosszú jövője, de ha sikerül visszaterelnünk abba az irányba, amelyen elindult, béke és jólét lehet egy európai együttműködés mentén – mondta a fórumon Hollik István.