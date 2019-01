Hónapokig áll a munka a romos ház miatt - Újra föltúrják a szőregi utcát, ha sikerül folytatni a csatornázást

Szentkirályi Józsefné kérése teljesült. A munkagödröt legalább sikerült betemetni, de még nincs vége a csatornázásnak. Fotó: Kuklis István

Január közepén számoltunk be arról, hogy egy lakatlan, romos ház miatt leállt a csatornázás a szőregi Barázda utca egy részében. Az előzetes statikai vélemény alapján a ház melletti munkavégzés veszélyeztette volna a munkások testi épségét, illetve a munkálatok miatt károsodhatott volna az épület.A kivitelező ezért – megfelelő biztonsági sávot hagyva – máshol folytatta a munkát. Az épület ügyében pedig eljárás indult.Időközben a Csongrád Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatta lapunkat, hogy veszélyes állapota miatt elrendelték a romos ház bontását. A tulajdonosoknak – ez esetben az örökösöknek – július 11-ig kell ezt megtenniük. Amennyiben a határidő lejártáig nem történik meg a bontás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kényszerbontást rendel el.Elképzelhető tehát, hogy a romos ház miatt nyár közepéig, vagy akár még tovább áll a csatornázási munka az utcában. A kivitelező azonban legalább rendbe tette az érintett területet, és betemették azt a hatalmas gödröt is, amelyet az egyik ház előtt hagytak. Szentkirályi Józsefné két hete arról panaszkodott, hogy a hirtelen levonulás miatt az ő portájuk előtt elkerítve ugyan, de ott maradt a nyitott munkagödör, és attól félt, hogy emiatt a ház alámosódik, és veszélybe kerül.– Szerencsére megoldódott ez a probléma, amiatt már nem kell aggódnom, hogy megsüllyed az épület. Amit kértem, mindent megcsináltak, még járólapot is tettek le a bejáratunkhoz – mondta el az asszony. Természetesen ha elbontják a két telekkel arrébb álló épületet, az utcát ismét felbontják. Szentkirályiné úgy fogalmazott, bár az is bosszantó, hogy akkor ismét felfordulás lesz, legalább addig nem kell szenvedniük a körülmények miatt.– Most arról kaptunk papírt a környékbeli utcákban: 10 napon belül csináltassuk meg az ereszcsatornákat, hogy egy helyre folyjanak mindenkinél. Igazából nem értem, miért, amikor nálunk még a csatornázás sincs kész, úgyhogy most ez ügyben levelezek – beszélt legújabb kálváriájukról.