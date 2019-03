Huszadik alkalommal rendeznek nemzetközi gitárfesztivált Szegeden - mutatjuk a fesztivál idei sztárjait

A fesztivál idei sztárja "a fingerstyle brit hercege", Jon Gomm, a klasszikus gitár német kulcsfigurája, Tilman Hoppstock és a flamenco egyik legismertebb művésze, Adam Del Monte az Amerikai Egyesült Államokból. Rajtuk kívül sok elsőrangú előadó és zeneszerző érkezik Olaszországból, Szlovéniából, Spanyolországból, Portugáliából, Németországból és Tajvanról. A szegedi közönség egyik kedvenc hazai előadója, Pusztai Antal is fellép, valamint bemutatja új zenés-irodalmi műsorát Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert Libikóka címmel.

Huszadik alkalommal rendeznek nemzetközi gitárfesztivált áprilisban Szegeden. A koncertek mellett az ország legrégebbi és legjelentősebb gitáreseményének programjában szerepelnek mesterkurzusok, workshopok és versenyek is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.Az alapító Pavlovits Dávid kiemelte, hogy mindig is a sokszínűségre törekedtek: így április 8. és 14. között a közönség egyaránt hallhat gitárt szóló és zenekari szerepkörben, a legváltozatosabb stílusokban a klasszikus zenétől a flamencón át a fingerstlye technikájú popig, folkig.A rendezvény nemcsak szórakozást nyújt a hangszer szerelmeseinek, hanem interaktív gitároktatást kínál akár amatőröknek is, akik elismert zenészektől tanulhatnak: nyilvános versenyekkel, mesterkurzusokkal és workshopokkal készülnek a szervezők. A fesztivál a Tisza-parti város mellett "külső helyszíneken", Budapesten és Szabadkán is terjeszkedik, kulturális intézetekkel, követségekkel és zenei klubokkal együttműködve.