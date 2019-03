Huszárok, pálinkalovagok és főzőversenyek a Széchenyi téren: megnyitott a jubileumi torosfesztivál, mutatjuk fotókon

A pálinkalovagok látványos felvonulásával kezdődött hivatalosan a tizedik alkalommal megrendezett Toros Pálinkafesztivál csütörtök délután a szegedi Széchenyi téren, de a lacikonyhások már kora délután állták a vendégek rohamát. Vasárnapig húsipari kistermelők, pálinkafőzdék termékei és a kézműves gasztronómia mesterei mellett bővült a kulturális és szórakoztató műsorok kínálata is.



Csütörtökön élettel telnek meg a faházak és a Széchenyi tér a jubileumi, X. Toros Pálinkafesztiválon.

Fotó: Török János

Megnyitott a jubileumi, tizedik Toros Pálinkafesztivál a szegedi Széchenyi téren: kattintsák végig fotógalériánkat!Pénteken a 11 órai városi ünnepség után hirdetik ki az iskolások plakátversenyének eredményét, valamint felvonulnak a Pálffy huszárok. A nap sztárfellépője Varga Miklós. Szombaton rendezik meg a hagyományos böllérversenyt, amelynek zsűrijében idén is helyet kap az ország gasztrokibice, Sági Szilárd. Este Kovács Kati ad koncertet. Az utolsó napon töltöttkáposzta-főző versennyel, különleges motorok találkozójával, rock- és blueszenével várják a vendégeket.Tizedik alkalommal ad otthont Szeged főtere a Toros Pálinkafesztiválnak, amely hivatalosan ma 16 órakor a Magyar Pálinka Lovagrend és a zentai Szent Miklós Pálinka Lovagrend tagjainak felvonulásával nyílik meg a Széchenyi téren. Színesíti szereplésüket a Pálinkát Pártoló Hölgyek kísérete. A csapat a felvonulással a magyar pálinka hírnevét szeretné öregbíteni.Szeged népszerű szezonnyitó rendezvénye az idén is tovább bővül. Az országból érkező húsipari kistermelők, pálinkafőzdék termékei és a kézműves gasztronómia mesterei mellett nőtt a fellépők száma és bővült a kulturális és szórakoztató műsorok kínálata is.A program ma a torkos csütörtökkel és pálinkaversennyel kezdődik. Pénteken a 11 órai városi ünnepség után hirdetik ki az iskolások plakátversenyének eredményét, valamint felvonulnak a Pálffy huszárok. A nap sztárfellépője Varga Miklós. Szombaton rendezik meg a hagyományos böllérversenyt, amelynek zsűrijében idén is helyet kap az ország gasztrokibice, Sági Szilárd. Este Kovács Kati ad koncertet.Az utolsó napon töltöttkáposzta-főző versennyel, különleges motorok találkozójával, rock- és blueszenével várják a vendégeket. Szintén vasárnap 9 órától a fesztivál Az ország tésztája versenysorozat helyszíne lesz, amelyen vendéglátóipari tanulók mérkőznek meg. A versenyen értékesített kóstolójegyek bevételét a nyertes csapat iskolája kapja meg.