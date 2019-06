Huszonegyedik alkalommal rendezik meg hétvégén a Rózsaünnepet

Szombat délutántól tilos a parkolás



A megállni tilos táblákat már csütörtök reggel kitették a Magyar és a Szerb utcán, azonban fontos információ, hogy a szabályozás csak szombaton 15 órakor lép életbe. Akinek az autója mégis ott maradna, elszállítják a közeli Győzelem térre, ahol ingyen átveheti.

Június 21. és 23. között huszonegyedik alkalommal lesz Rózsaünnep Szőregen, ami a helyi rózsatő termelők mindennapjaiba ad betekintést – emelte ki Avramov András fesztiváligazgató a hétvégi esemény sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a program fő látványosság a felvonulás lesz, ami szombaton 17 óra 30 perckor kezdődik. A Tömörkény István Művelődési Ház is várja a látogatókat, Szabó Sándor Gábor igazgató elmondása szerint lesz rózsakötészeti bemutató, meglepetésműsor, számos kiállításnak adnak helyet, valamint a Pick téliszalámi történetét is ismertetik. A Rózsahölgyek Rendje Egyesület látványos kompozíciókkal készül, Hegedűs Adika elnök beszámolója szerint a művelődési ház Rózsaszobáját porcelánokkal és asztali díszekkel teszik még hangulatosabbá.Lesz rózsaparti is Bodrogi Gyulával, Filó Andor kickbox-bajnokkal, katasztrófavédelmi bemutatóval, illetve zenés-táncos műsorokkal, vadas ételekkel, quadozással – részletezte Bakosné Szélpál Ilona, a Sipos Erdei Iskola Alapítvány szervezője. Készül a Somogyi-könyvtár is egy tallózó kiállítással a múlt divatos rózsáiról, Terhes Katalin könyvtáros elmondta, egy rózsasarkot is berendeznek a mai korból merítve. A sport sem marad el, Nyergesné Király Anita és barátnője Rózsafutást szerveztek, a családok 1,5, a nagy kihívást akarók 5,5, míg a profibbak 11 kilométeres távot futhatnak le.Fráter György, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnöke hangsúlyozta, extrém időjárásban volt idén részünk, mely a virágokat is megviselte, így idén jóval kevesebb rózsát tudnak majd szétszórni a lovaskocsiról. Azt mondja, nemes rózsával jeleskednek Szőregen, jelenleg a fajtanemesítés megújításán dolgoznak, melyben a minisztérium is segíti őket. A Rózsaünnep szervezéséhez a Kocsis Flóra Szőreg Kft. is csatlakozott azért, hogy minél több termelő mutatkozzon be – mondta el Szokolai Anikó marketing vezető.