Huszonötödik alkalommal nyitották meg a rendezvényt - Elkezdődött a jubileumi borfesztivál

A hétvégi programok

A tíz nap alatt 250 fellépő és 160 borászat jön Szegedre. Olyan ikonok állnak színpadra, mint a Quimby, Geszti Péter és a Honeybeast. Szombaton a téren felállított négy színpadon fellép többek között a Grumpy Cat, Báder Béla és zenekara, az Útközband, Oláh Gergő műsora, a Baraparty, Bornai Tibor és a Komoly Férfiak és a Bogyoszlói zenekar.

A hagyományoknak megfelelően a Pavane Táncegyüttes felvezetésével érkeztek meg a Dugonics térről a Széchenyi térre a borlovagok, borbarátok és borkedvelők, hogy a díszes felvonulás végén a Takaréktár utca felőli színpadon megnyissák a jubileumi XXV. Szegedi Borfesztivált.A borkedvelő közönségnek ezt természetesen nem kellett kivárnia, már a hivatalos megnyitó előtt megtelt a tér, baráti társaságok kortyoltak és falatoztak a Széchenyi téri platánok alatt. A színpadon először Botka László, Szeged polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. – Hú, de sokan vagyunk– kezdte mondandóját, amint végignézett a zsúfolt téren. – Különleges az idei Szegeden napja ünnepségsorozat és a borfesztivál is, mert 300 évvel ezelőtt, 1719-ben kapta vissza Szeged a szabad királyi város címet. Célunk, hogy a hozzánk érkező több tízezer vendégnek és a szegedieknek színvonalas programokat kínáljunk – mondta a polgármester, aki beszéde végén köszöntötte a jelen lévő 160 borászt. – A Szegedi Borfesztivál az újjászülető magyar borkultúra legfontosabb eseményévé nőtte ki magát – zárta gondolatait Botka, akit az a borász követett a pódiumon, aki a kezdetek óta, 25 éve minden fesztiválon jelen van, Polgár Zoltán.– Megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Lassan megalapíthatjuk a Villány-Szeged tengelyt – viccelődött a villányi borász, aki felemelőnek nevezte, amint végignézett az emberekkel teli Széchenyi téren. – Szép ünneplést és jó kóstolgatást kívánok – tette hozzá.Németh István, a rendezvényt szervező a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője megnyitó beszédében a kezdeteket elevenítette föl. Azt mondta, Szegednek számos szép hagyománya van, de az egyikről negyedszázada kevesen gondolták volna, hogy megéli a 25 évet. Németh István köszönetet mondott a fesztivál ötletgazdának, Dlusztus Imrének,a Délmagyarország egykori főszerkesztőjének és Puskás Lászlónak, a közismert szegedi vendéglátósoknak, akik először a Mars téren, majd a Hágiban rendezték meg a fesztivált, végül az akkori polgármesternek, Szalay Istvánnak, aki beengedte a borünnepet Szeged főterére. – Köszönöm az elődeimnek, a munkatársaimnak és a borászoknak is. Kívánom, hogy találkozzunk itt az elkövetkezendő években is, ünnepeljük együtt az ötvenedik borfesztivált is – fogalmazott a cégvezető, majd hivatalosan is kezdetét vette a XXV. Szegedi Borfesztivál.