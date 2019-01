Idén a Fő utcát és a turisztikát fejlesztik Ásotthalomon

Fotó: Kuklis István

– Ez a ciklus kiemelten szól a családokról Ásotthalmon, a cél, hogy családbarát települést építsünk, ahova azért költöznek a nagyvárosból az emberek, mert más minőségű életet szeretnének élni. Természeti adottságaink megvannak, ehhez teremtette meg az önkormányzat az infrastruktúrát – mondta Toroczkai László polgármester.Hosszú idő óta újra van bölcsődéje Ásotthalomnak, amely maximális létszámmal működik, és a bölcsi utcája új aszfaltréteget kapott. Megkezdődött tavaly az óvoda teljes körű felújítása, modern konyhával és új terekkel bővül az intézmény.Az önkormányzat, kihasználva a helyi adottságokat, batátatermelésbe fogott, amelynek elhelyezésére agrárlogisztikai csarnokot építettek, amely saját gyártású batátacsipszük a Pipas' Chips Batata bázisa lehet. Az év végén több vásárban is árultak frissen sült batátát, amelynek a fővárosban is nagy sikere volt Toroczkai szerint.Emellett megújult a sportpálya és a gyermekorvosi rendelő. Több pályázatuk is folyamatban van, köztük a Fő utca rekonstrukciója. Ahogy lapunkban is megírtuk: 100 kilométer hosszú kerékpárút épül Ásotthalom körül, amelyen akár Szabadkáig is elkerekezhetünk.Ennek keretében megújul a Fő utca, kiszélesítik és kerékpársávokkal látják el, amely ezzel együtt új kopóréteget is kap. A Királyhalmi utca két oldalán megépülő biciklis sáv a belterületet elhagyva zárt kerékpárútként folytatódik, majd betorkollik az 55-ös mellett kialakított útba. A pályázat közbeszerzését újra kiírták, a beruházás idén valósulhat meg. 2019-ben turisztikai fejlesztésekben is gondolkodik az önkormányzat.– Szeretnénk egy olyan vendéglátóegységet létrehozni, amely akár a helyieknek, akár a turistáknak tud magas színvonalú szolgáltatást nyújtani – magyarázta idei terveit a polgármester.