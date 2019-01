Idén folytatódhat a vidék felzárkózása - Farkas Sándor: a Magyar Falu program eredményei már 2020-ban látszanak majd

Farkas Sándor szerint a Magyar falu program egyedülálló lehetőséget jelent a vidéki településeknek. Fotó: Karnok Csaba

– Egy ilyen megtisztelő felkérésnél nem sokat gondolkodik az ember, hogy elfogadja-e. Úgy látom, most lehet segíteni az agráriumon, ezen dolgozunk. Az új feladataim kapcsán viszont mindenképpen szem előtt tartottam, hogy a választókerületem, az itteni települések ne szenvedjenek hátrányt ezek miatt. Ez többé-kevésbé sikerült, a pénteki napom mindig a választókerületről szól. Emellett már több mint öt éve működik a polgármesteri klub is, ahol másfél-két havonta találkozunk a térségi települések vezetőivel. Ezeken a szakmai egyeztetéseken átbeszéljük az aktuális feladatokat, lehetőségeket, általában az adott téma egy-egy szakértőjének segítségével. Legutóbb Derekegyházon találkoztunk, ahol a Magyar falu programról volt szó.– Az derült ki a beszélgetésekből, hogy elégedettek, jól telt az év. Szinte minden település meg tudja valósítani a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kitűzött céljait. Ebben rengeteg munkánk van, próbálunk segíteni, hogy helyzetbe hozzuk a vidéki településeket. Beindult egyfajta fejlődés, de ehhez szükség volt az önkormányzatok 2011 és 2014 közötti adósságkonszolidációjára, így már bátrabban tudnak tervezni. Valamint ennek a fejlődésnek az elengedhetetlen bázisa a stabil, növekedő gazdaság, hiszen így a kormány is forrásokat tud rendelni ezekhez a programokhoz.– Én optimista vagyok. Ilyen lehetőségeik még nem voltak a vidéki településeknek. Az a célunk, hogy ez a megye is felzárkózzon, minél kisebb legyen ez az említett különbség, hogy vidéken is elérhetők legyenek azok a szolgáltatások, amelyek a nagyobb településeken. A programban biztosított források is ezt célozzák, ezeknek körülbelül fele a közszolgáltatások fejlesztésére van szánva, de a mellékúthálózatokra is be van tervezve legalább ötven milliárd forint. Ezeket a forrásokat jól, a települések igényeinek megfelelően kell felhasználni. Csak akkor lehet megtartani a helyi közösségeket, ha együtt gondolkodunk. 2019 a tervezés időszaka lesz, most kell eldönteniük az adott településeknek, mire van szükségük, milyen jövőképet szeretnének. Azt azonban látni kell, hogy nem egyik pillanatról a másikra fognak megvalósulni az elképzelések, 2021–2022 körül lesznek majd kézzelfogható eredmények.– Valóban, meghatározó év lesz az idei, hiszen az európai parlamenti választásokon lényegében a következő hét év politikájáról döntünk. Az önkormányzati választások kapcsán nem számítok nagy változásokra, úgy látom, a jelenleg hivatalban lévő polgármesterek fognak tovább dolgozni. Ott lehet váltás, ahol nem indul újra a most regnáló városvezető. Ennek kapcsán Szentes választóponthoz érkezik. Olyan jelöltre van szüksége a városnak, aki elsimítja a politikai oldalak közötti nézetkülönbségeket, élvezi az itt élő emberek bizalmát, és aki a város, sőt a régió fejlődéséért dolgozik. Nyugodt városvezetésre van szükség, hogy a kormánnyal együttműködve Szentes is fejlődjön, sikeresebb legyen.