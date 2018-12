Idén is egyedül tölti a karácsonyt Marika néni

Öt éve él egyedül tanyáján Balogh Józsefné, akinek Matuszka Antal polgármester vitte ki az önkormányzat ajándékcsomagját. Fotó: Kuklis István

Németh Józsefné Marika egészsége nem a legjobb, de nem panaszkodik, azt mondja, ha gondja van, megoldja, nem szaladgál az önkormányzathoz. Fotó: Kuklis István

– Köszönöm, vagyogatok – válaszolta Matuszka Antal zákányszéki polgármester kérdésére Balogh Józsefné Mária. A településtől néhány kilométerre lévő tanyáján egyedül élő nyugdíjas asszony egyike annak a 350 zákányszékinek, akik 3000 forint értékű ajándékcsomagot vehetnek át az önkormányzattól.A polgármester elmondta, a tartós élelmiszert tartalmazó csomagot nagycsaládosok, egyedülállók és szociálisan rászorulók kapják. Matuszka Antalt két nyugdíjas asszonyhoz kísértük el kedd délelőtt.Balogh Józsefné 1963 óta él tanyáján, öt éve, férje elvesztése óta egyedül. – Csak az orvoshoz, a temetőbe és a templomba megyek be a faluba. Bár vezetni még tudok, de nehezen mozgok. A gyerekek mindig hoznak mindent, ami kell. Most jöttem rá, hogy az egyik szememre nem látok. Eddig nem is tudtam – mondta nevetve Marika néni, aki hamarosan Szegeden vizsgáltatja meg a szemét.– Jöjjenek csak be nyugodtan. Ha van értelme, szeretek beszélgetni, ha nincs, akkor meg minek? – invitált minket beljebb Németh Józsefné Marika. Az asszony épp paprikás krumplit főzött kolbásszal és nokedlivel, mert mint mondta, a fia bejelentkezett ebédelni. A polgármester kérdésére, hogy hogy van, azt felelte, az egészsége sajnos nem jó. – Tegnap voltam dokinál, azt mondta, ha tovább romlik az állapotom, irány befelé – mondta a jó kedélyét a nehézségek ellenére is megőrző asszony. – Az, hogy özvegy vagyok, nem jelenti azt, hogy szaladgálok az önkormányzathoz segélyért. Beteg vagyok, szegény vagyok, de megoldom magam – jelentette ki Marika néni, aki 23 éve él a településen. Korábban lakott Sándorfalván, Szegeden és Algyőn is, de legjobban Zákányszéket szereti.– Amikor kijöttem ide lakni, azt mondtam magamnak, hogy hazaértem, szeretek itt. Akármerre jártam, soha nem éreztem ezt. Egy évben egyszer be szoktam szédülni az önkormányzathoz, de itt soha nem bánnak velem lekezelően – magyarázta Marika néni, aki a karácsonyt idén is egyedül tölti. Ez a második alkalom. – Tavaly november 21-én hirtelen halt meg a férjem. A disznóvágást éppen megbeszéltük, majd utána negyedórára meghalt. Sírdogáltam karácsonykor, de fekete ruhában nem akartam magamat senkire ráerőltetni. Szenteste úgy érzem, lélekben együtt vagyunk – mondta csendesen.