Idén nyáron még nem lesz vécé a Deák Ferenc utcában: Augusztusban nyit az automata illemhely

Csomagfeladó volt, közvécé lesz a posta épületében. Fotó: Karnok Csaba

– Ha a közbeszerzési eljárás sikeres lesz, szerencsés esetben július végén köthetünk szerződést a kivitelezővel, amelynek 150 napja van kialakítani az állandó illemhelyet a Deák Ferenc utcában – tájékoztatott Nagy Sándor alpolgármester, akit arról kérdeztünk, mikor készülhet el az új közvécé a volt csomagfeladó helyén.Mivel a napokban építési munka nyomait láttuk a Deák Ferenc és Vár utca sarkán, abban bíztunk, ez már a sokak által hiányolt új, belvárosi vécé kialakításával függ össze. Kiderült azonban, arra még várni kell.Mint megírtuk, az állandó illemhelyen 6 női, 4 férfivécé és 4 piszoár kap helyet. Lesz akadálymentes mosdó is, amelyet pelenkázó helyiségnek is lehet használni. A mosdók közül egyet-egyet úgy építenek meg, hogy szélesebb legyen, így a gyerekekkel együtt a segítő szülő is befér. Ez azonban leghamarabb jövő év elején készülhet el, azaz az idei turistaszezonban még biztosan nem lesz használható.Előbb lesz kész az Aradi vértanúk terére 22 millió forint plusz áfáért tervezett vécé, amelyhez előbb betonalapot és közműcsatlakozásokat építenek, majd összeállítják rajta az előregyártott és szállítható egységekből álló illemhelyet. Ez az éjjel-nappal nyitva tartó, automata működésű, vandálbiztos, külső kamerákkal felszerelt illemhely – ahol bankkártyával és érmével is lehet majd fizetni – várhatóan augusztus 1-ig elkészül. Az akadálymentes, fűthető illemhely télen is használható, és ha lesz forrás a tér rekonstrukciójára, megoldható elszállítása is más helyre – tette hozzá az alpolgármester.