Idén sem lesz unalmas a Mórahalmi Nyár - lovasszínház, sokadalom, fesztiválok és búcsú várja a vendégeket

Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere és Horváth Olivér, a Bánfalvy Stúdió társproducere sajtótájékoztatón számolt be a nyári programkínálatról. Fotó: Kuklis István

– Igen gazdag, Mórahalom kulturális missziójához illő programsorozattal készülünk az idei nyárra. A Patkó Lovas Színház harmadik esztendeje szabadtéri produkciókkal is kiegészül. Ismét lesz Homokháti Sokadalom és Rétesfesztivál, amikor könnyűzenei koncertek és nemzetközi néptáncfesztivál is szórakoztatja a közönséget. Egyre több embert vonz a térség egyik legfontosabb szakrális eseménye, a Homokháti Búcsú, és idén ünnepeljük Mórahalom várossá válásának harmincadik évfordulóját – sorolta Nógrádi Zoltán, a homokháti város polgármestere a rendezvényeket bemutató keddi sajtótájékoztatón az Aranyszöm Rendezvényházban.A polgármester beszélt a hamarosan megnyíló Kolo szerb kulturális központról, ahol többek között az Újvidéki Színház, a Szabadkai Népszínház és a Tanyaszínház produkciói láthatók majd, de a komolyzenétől a dzsesszen át az utcazenéig számos műfaj képviselői is bemutatkoznak a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítése céljából létrehozott intézményben. – Amit néhány éve megálmodtunk, azzal mostanra Mórahalom tartósan feliratkozik a kulturális élmények térképére – tette hozzá Nógrádi.A szabadtéri színházi programok gerincét a Patkó Lovas Színház produkciói adják. Pintér Tibor musical- és operettszínész, énekes, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója elmondta, öt éve, amióta a polgármester meghívta őket, folyamatosan nő a lelkesedés és a színvonal. – Örülök, hogy bíznak bennünk a város vezetői, mi minden évben hazajövünk Mórahalomra – fogalmazott Pintér. A repertoáron szerepelnek nagyszerű operettek, például a Csárdáskirálynő és a Mágnás Miska, valamint a Kincsem, és olyan népszerű musicalek, mint a Drakula vagy a Ruzsa Sándor.Hagyomány, hogy minden évben meghívnak egy határon túli magyar társulatot: idén a Nagyváradi Szigligeti Színház Heltai Jenő Naftalin című vígjátékával vendégszerepel Mórahalmon. Látható majd a Molnár Ferenc világhírű regénye alapján készült zenés játék, a Pál utcai fiúk, a Haverok, buli, Bon-bon című musical és két könnyed bohózat, A miniszter félrelép és az Elvis, Oltár, Miami.