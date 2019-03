Így alakul a Csongrád megyei határforgalom a hétvégén

Röszke autópálya határátkelőhelyen pénteken a kilépő irányban a buszok és a személygépjárművek tekintetében 30-90 perces, várakozás kialakulásával számol a rendőrség. Vasárnap elsősorban a belépő irányban a busz- és a személyforgalmi sávokon 30-90 perc várakozás alakulhat ki. A tehergépjárművek esetében akár 60-180 perc várakozás is kialakulhat ki- és belépő irányban szombatig és a jövő héten hétfőtől.

Tiszasziget, Ásotthalom és Röszke közúti határátkelőhelyeken a hétvégén 30-60 perc várakozással lehet számolni a személyforgalomban, elsősorban belépő irányban.

Csanádpalota autópálya határátkelőhelyen, pénteken és szombaton a tehergépjárművek tekintetében belépő és kilépő irányban akár 60-120 perces várakozásra is lehet számítani. A személyforgalomban – elsősorban belépő irányban – 30 esetenként 60 perces várakozással számolnak. Buszforgalom esetében a hétvégén esetenként be- és kilépő irányban 30-120 perc várakozás is kialakulhat.

Nagylak közúti határátkelőhelyen a személygépjárművek esetén akár 15-30 perc várakozás is kialakulhat mindkét irányban, míg a tehergépjárművek esetén – elsősorban kilépő irányban – 60 perces várakozás is előfordulhat.

Kiszombor közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban szombaton és vasárnap esetenként 15-30 perc várakozással lehet számolni be- és kilépő irányban - tudtuk meg a police.hu-ról.



A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.