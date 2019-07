Így még biztos nem látott kuvikot! Halálmadár vagy cukiság? Döntse el Ön! - fotók

A kikelt fiókák általában éjszaka vannak ébren, vagy akkor éheznek meg, ezt a szüleiknek jellegzetes hanggal jelzik, ami kicsit olyan, mintha egy rozsdás hinta nyikorogna a környéken.

A népi hiedelem halálmadárnak mondta ki a kuvikot, mert a haldokló szobájának ablakába mindig odaszállt. Ennek persze az az oka, hogy a gyertya, később a villany világított, ami a rovarokat odavonzotta, így a kuvikok is megjelentek. Az Alföldön elég gyakori ez a bagolyfaj, az ember környezetét kifejezetten kedveli, sokszor a tanyákhoz közel, a mezőgazdasági épületek köré telepednek le. Évente egyszer költenek, jellemzően három vagy öt tojást raknak.A kuvikok sokszor nappal is aktívak, ekkor főleg rovarokra vadásznak, de ha az éjszaka leszáll, akkor kisebb emlősökre és madarakra is lecsapnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2012-es adatai szerint a magyarországi állomány úgy 1500-2500 párra tehető, de a változás trendje nem ismert, mert nincs hozzá elég adat.