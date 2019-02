Így volt szép: Koncz Zsuzsa énekelt Újszegeden - fotók

A Kossuth-díjas énekesnő fellépését most is nagy érdeklődés övezte, akárcsak pár hete az Omegáét. Új dalai mellett a klasszikusok is felcsendültek, mint a Ha én rózsa volnék... – Nem vagyok olyan, mint a fiúk többsége, hogy megünneplem a kerek, nagy évfordulókat. Én ezt nem szoktam, de ma este emlegetek majd fontos évszámokat. Rövid nem leszek, elvégre ez a pálya is hosszú – mondta mosolyogva a közönségnek. „Jól van, ne sírj, kedvesem. Jól van, itt a két kezem. Látod, nincs baj semmi sem" – énekelte, a közönség pedig végig nagy tapssal jutalmazta.