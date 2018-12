Ikertestvérét keresi dóci olvasónk

1962. január 6-án Szentesen született Kószói Anna és testvére, akikről születésük után rögtön lemondtak szüleik. Dóci olvasónk azt mondja, rögtön állami intézetbe került Csongrádra, innen fogadták örökbe nevelőszülei hároméves korában.– A mai napig emlékszem rá, hogy az otthonban hol volt az ágyam, hogy volt a szobám berendezve, hol volt a hinta és a játékaim. Az emlékeket a nevelőszüleim is megerősítették, tőlük mindent megkaptam, amire egy gyereknek szüksége lehet. Jóban, rosszban, betegségben, békességben mindig mellettem voltak, talán ezért nem kerestem soha az édesanyámat és édesapámat. Bár sokáig nem is tudtam róluk, egyszer a padláson járkálva megtaláltam a születési papírjaimat, akkor döbbentem rá, persze a nevelőim mindenbe beavattakAzt mondja, sokáig abban sem volt biztos, hogy Kószói az eredeti vezetékneve, hiszen a Farkas Anna nevet kapta, amikor kikerült az otthonból. Személyi igazolványt ment csináltatni, amikor ezekről információt kapott.– Sokáig a testvéreimről sem tudtam, aztán ahogy az első gyermekemet vártam, kiderült, hogy egy anyától hárman származunk, később pedig az édesapám egy tanyán alapított családot, ahol négy gyermeke született. Ezt követően a férjemmel a Cora reklámújságát hordtuk, annak a címlapján láttam egy hölgyet, aki szinte megszólalásig hasonlított rám. Nagyon meglepődtem.Akkor indult el bennem a gondolat, hogy tényleg vannak testvéreim, sőt egy ikertestvérem is van. Állítólag Szegeden él, ezt az is bizonyítja, hogy a városban járva sokan összekevernek vele, rám köszönnek ismeretlenek. Aggasztó, hogy sosem kerestek, érdeklődtek rólam, az is lehet persze, hogy ők sem tudják a létezésemet – magyarázza.Olvasónk kilenc éve él Dócon családjával, két gyermeke már felnőtt, lányánál is felmerült a várandósság során az ikerterhesség. Azt mondja, ez erősítette meg benne még jobban, hogy felkeresse a testvérét.– Arra kérem a Jóistent, hogy legalább csak egyszer találkozhassak vele, hogy tudjam, valóban létezik, él még. Jó lenne, ha végre beszélgethetnék vele, néha felhívhatnánk egymást. Azt gondolom, a testvéri szeretet mindenre képes. Nagyon bízom benne, hogy egymásra találunk hamarosan – mondta könnyeivel küszködve az asszony.Minden segítő információt szívesen fogadnak a helyi könyvtárban, ahol a testvér jelentkezését is várják.