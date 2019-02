Ilyet még senki sem mondott a fogadalmi templomban: A házasság lényege a szeretet

Vasárnap a Házasság Világnapja alkalmából a fogadalmi templomban ünnepélyes nyitómisét tartottak, amelyen Kocsis Fülöp, hajdúdorogi metropolita mondott szentbeszédet. A püspöki méltóságot Kondé Lajos pasztorális püspöki helynök köszöntötte, aki Isten áldását kérte a Házasság Hete rendezvénysorozatra.– Olyat fogok most kimondani, ami még soha nem hangzott itt el, amit itt még senki sem hallott: a házasság lényege a szeretet. Az a szó, amit én most kimondtam, a szeretet ugyanis egy kimeríthetetlen, végtelen tartalmú szó. Másképp mondja egy férfi, egy nő, egy gyermek, egy fiatal, egy sekrestyés és egy püspök. Mindenkinek mást jelent. Olyan végtelen mélységű szó, hogy nem tudunk betelni vele. A prédikáció végén is mást fog jelenteni. Ahogy az igéből tudjuk, a szeretet maga az Isten – fogalmazott homíliája elején a metropolita, aki szentbeszédében a szeretet fontosságát hangsúlyozta.