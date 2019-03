Ilyet tényleg ritkán látunk: reaktort szállíthatott az uszály, amelyet lefotóztunk Szegednél - fotók, videó

Az MVM OVIT Zrt. megrendelésre végez szállítási munkát a Tiszán. A projekt részleteiről azonban nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.

Olvasónk cikkünk megjelenése után egy nappal megosztotta velünk nem hivatalos információit, miszerint a rakomány - ami egy reaktor - távol-keleti szállítmánnyal érkezett Hollandiába. A Dunán eljött Bajáig, majd lehajózva a szerb szakaszig, fel a Tiszán, Szegeden át haladt, és a Bodrogon tervezik kikötni, ahonnan a BorsodChem nevű, kazincbarcikai székhelyű vállalathoz viszik az árut. Olvasónk úgy tudja, a szállítást az OVIT szervezi, ezért érdeklődünk: helyesek-e az olvasó információi, valóban egy reaktort szállítanak-szállítottak a Borsodchembe?Azkommunikációs osztályának pénteki válaszát szó szerint közöljük:Tehát nem tudjuk hivatalosan, hogy reaktor úszott a Tiszán.A kazincbarcikai BorsodChem - elődje 1949-ben alakult - Európa vezető MDI, TDI és PVC alapanyag és speciális vegyipari termékek gyártója -, amely 2011 óta a Wanhua Industrial Group poliuretán alapanyaggyártó és értékesítő vállalatcsoport tagja. "A közlekedési eszköz, ami elviszi Önt, a cipő, amit visel és még a számítógép is, amin keresztül most ezt a szöveget olvassa, tartalmazhatja a BorsodChem termékeit." - így a bemutatkozás: a weboldalon részletesen tájékozódhatnak a BorsodChem profiljáról., ha elég elszántak, mire jó a műanyagok gyártásában egy reaktor.Többen megtorpantak szerdán negyed 12 körül a szegedi Tisza-parton: egy uszály ment felfelé szép komótosan a folyón. Ebben korábban nem lett volna semmi szokatlan, de a hajóközlekedés és a teherszállítás szinte teljesen megszűnt a Tiszán az utóbbi években. Ezért is lepődtünk meg, és készítettünk fotókat, videókat az uszály elhaladásáról. Átúszott a Belvárosi híd alatt, el a Szabadság úszóház mellett, majd bevette a kanyart, és eltűnt a Bertalan híd mögött.A rakományáról nem tudtuk eldönteni, mi lehet: oldalról még azt hittük, tartály, hátulról óriási csőnek tűnt. Az uszály a felirat alapján egy bajai székhelyű céghez tartozik, amely a boszorkány-szigeti kikötő-telephelyet is üzemelteti 2013 óta. Kavics-, kő- és homok-nagykereskedelemmel, valamint tiszai teherhajózással foglalkoznak.vége a hajózás fénykorának a Tiszán. Egykor nyüzsgő vízi központ volt Szegednél, de mára már csak néha úszik el egy-egy uszály, sétahajó, kisebb járműveké inkább a terep. Igazi nagy hajót, személy- vagy áruszállításra szolgáló járművet ritkán láthatunk – pedig a Tisza Szegednél nem csak forgalmas vízi út volt, a várost hajógyártásáról is ismerték. Szent István korától 1944-ig gyártottak Szegeden fahajókat – osztotta meg velünk akkor Szegedi hajók a Tiszán, Dunán, Dráván, Száván című könyv egyik szerzője, Tóth Béla író, szerkesztő, a Somogyi-könyvtár azóta elhunyt , nyugalmazott igazgatója. A Tisza szeszélyes vízjárása- ezt a könyv hajóskapitány megszólalója is alátámasztotta, aki elmondta, a minimum vízszint egy teherhajónál legalább két méter, kis víznél már nem lehet megrakodni a járművet. A sétahajó is Csongrádig közlekedik. 2013-ban afrancia sétahajó,