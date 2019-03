Indiából kapott képeslapot az algyői kabalamacska

Jeromos és a messziről jött levelezőlap, az értelem és a bölcsesség elefántfejű istenével.

Fotó: Kuklis István

„Kis Jeromos Cica, Algyői Könyvtár, Algyő, 6750, Kastélykert utca 63., Magyarország, Hungary". Ilyen címzéssel, indiai bélyegekkel föladott levelezőlap érkezett az algyői könyvtárba. Aki írta, jobbulást kíván a könyvtár macskájának: legyen „ügyes, okos és aranyos" a munkahelyén, mint Ganésa, az értelem és a bölcsesség minden akadályt elhárító elefántfejű istene a hinduknál. Aláírás helyett egy mosolygó macskafej látható. – Kisebb műtéten esett át, ivartalaníttattuk. Ez megviselte. Azt kértem az olvasóktól a közösségi oldalon, küldjenek neki jókívánságokat. Nem tudom, ezt ki írhatta – tűnődött Dományházi Edit, a könyvtár vezetője.Jeromos eredetileg az algyői polgármesteri hivatal udvarán született, a könyvtárosok befogadták, gondoskodnak róla. Rendszeresen látja állatorvos. Nagyon aranyos, érdeklődő, imádja a társaságot, és elég hamar kiderült, hogy egyaránt lehet vele népszerűsíteni az olvasást, a könyvtár programjait és a felelős állattartást. Névadó ünnepségén felnőttek és gyerekek kúsztak-másztak a padlón és a szőnyegen, hogy minél közelebb legyenek Jeromoshoz, aki a könyvtárak és könyvtárosok védőszentjének nevét viseli. Az engedélyt váltó horgászok ölébe is fölkéredzkedik, és egy kislányt, aki korábban félt minden állattól, könyvválasztás közben úgy elvarázsolt, hogy azóta is eljár a könyvtárba a kedvéért, és már otthon is van macskája. Jeromos Szilágyi-Perjési Katalin könyvtárossal dolgozik egy műszakban, ő viszi haza. Van munkaköri leírása is. Többek között az a feladata, hogy világhírt szerezzen az algyői könyvtárnak. Ez a jelek szerint sikerült.