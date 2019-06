Indiai szalvátor nővér pasztorálta a szegedi egyetemistákat, aki az ovisoktól tanult meg magyarul

Jyhoti Jampana indiai szalvátor nővért Szegedről 12 év után elszólította missziója. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Jyhoti Jampana beleszeretett Szegedbe. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

A Szent Imre Szakkollégiumban fogadta lapunk munkatársait Jyhoti Jampana szalvátor nővér, aki bőre színén kívül másban nemigen tűnik ki a kollégisták közül. Alacsony termetével, kedves mosolyával, jó genetikájával diáknak is hihetnénk.Jyhoti Indiában egy kis faluban született. Édesapja hindu, anyukája katolikus vallású volt. Mivel édesapja nem gyakorolta vallását, szülői engedéllyel megkeresztelkedett, így a család gyermekei katolikusként nevelkedtek. – Mindig valamilyen szolgálatot akartam végezni, katolikus iskolában tanultam, sokat önkénteskedtem. Édesapám hamar elhunyt, anyukámnak nem mertem elmondani, hogy szerzetes szeretnék lenni, aztán az élet úgy hozta, hogy nem is kellett. 20 éves voltam, amikor ő is elment – mesélte Jyhoti.Szülei elvesztése elbizonytalanította tervében, misére sem járt egy hónapig. Majd a helyi plébánostól kapta meg a szalvátor nővérek elérhetőségét, róluk semmit nem tudott, csak azt, hogy missziós tevékenységet folytatnak. Egy évig volt lelkigyakorlaton Srí Lankán, 2003-ban örök fogadalmat tett, majd Indiába visszatérve hét évig tanított egy általános iskolában angolt és etikát. – Azt tervezték, hogy a családomhoz közeli városba helyeznek át, aztán egyszer csak jött Rómából egy elöljáró, aki Magyarországra vezényelt. Mindössze annyit tudtam az országról, hogy Közép-Európában van, és a kommunizmus időszakáról is tanultam. Lengyel és magyar nővértársammal érkeztem Szegedre, egyből befogadtak minket. Egy óvodában kezdtünk dolgozni, itt hittanórákat tartottunk, ám inkább bennünket tanítottak a gyerekek magyarul, az ovisok mindig kijavítottak, ha hibáztam – mesélte nevetve. Ezután a katolikus főiskolára hívták, hogy pasztorálja a diákokat, később a Szent Imre kollégiumba került lelkigondozóként, ahol lelkigyakorlatokat tartott. Egyik legnagyobb élménye egy iráni orvostanhallgató támogatása.– A diák kért tőlem segítséget, hogy szeretne keresztény hitre térni, hozzám járt katekézisre. Nagyon érdekes volt, hogy miért akart az iszlámról a mi hitünkre térni, ám mivel biztos volt hitében, pünkösdvasárnap megkeresztelkedett, én lettem a keresztanyja – mesélte a nővér.A Szegeden élő nővéreket most visszahelyezik Budapestre, Jyhoti 13 évet töltött Szegeden, mint mondja, imádja a várost és a közösséget, amelyikben élt.– A rám bízott egyetemisták hiányozni fognak. Biztos visszajárok majd, van itt egy 98 éves nővérünk, ha őt meglátogatom, akkor a kollégiumba is eljövök – mondta.