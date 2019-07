Indul a dinnyeszezon: a sárgát már árulják, görög még csak mutatóban van - mutatjuk az aktuális árakat

Ásotthalmi Galia

Hebők István ásotthalmi gazda maga termeli a sárgadinnyéjét, és csak a hét közepén hozott belőle először a Mars térre.

Fotó: Frank Yvette

Egyre kisebb a népszerű

A piacon jövő hétre érkezik meg a görögdinnye, most még csak mutatóban volt.

Fotó: Frank Yvette

Nem kapkodnak a gazdák

15 kilót eszünk évente



A tavalyinál 10-15 százalékkal kevesebb, 160-180 ezer tonna görögdinnye-­termésre számít a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Terméktanács elnöke idén. A tavalyinál 10-15 százalékkal kevesebb, 160-180 ezer tonna görögdinnye-­termésre számít a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Terméktanács elnöke idén. Ledó Ferenc elmondta, a tavalyi, rendkívül alacsony termelői árak miatt sok gazda hagyott fel a dinnyézéssel, a terület mintegy 10-15 százalékkal, 4000-4200 hektárra csökkent, a gyümölcs szedését pedig a munkaerő­hiány hátráltatta. A dinnyepalántákat áprilisban és májusban ültették ki, ezt az időszakot széthúzták a termelők, hogy még augusztusban is érkezzen termés a földekről. A belföldi fogyasztás egyébként évente 140 ezer tonna, azaz fejenként 14-15 kilogramm, ebből 1-1,5 kilogramm görög és spanyol importáru.

Ezen a héten kezdődött a magyar görögdinnye szezonja az országban, a sárgát már a múlt hét eleje óta szedik és viszik a piacra a gazdák. Csütörtökön a Mars téri piacon az utóbbiból volt több, importot is láttunk még, de csak mutatóban.– Egy hete szedik, és azért ilyen apró, mert a kötésnél nagy volt a szárazság, de sokan szeretik ezt a zöld belű, Bordányban termő fajtát – mondta a Koromné Katona Erzsébet , aki 400 forintért mérte kilóját.Hebők István ásotthalmi gazda maga termeli a sárgadinnyéjét, és csak a hét közepén hozott belőle először a Mars térre. Háromszáz forintért szép, illatos Galiát kínált.– A hétvégén már tudok hozni görögdinnyét is, az is jól terem felénk, a szüleimtől volt idő ellesni a tudományt – hangsúlyozta. Katona Sándor medgyesegyházi sárgadinnyét vásárolt a csarnokban Keszei Tímeától. – Az unokámnak viszem, én nem ehetem, mert megtiltotta az orvos – mondja az mezőgazdaságból nyugdíjba vonult úr, aki büszke arra, hogy életében csak egyetlen munkahelye volt. Ezen a standon volt görögdinnye is, de az még import, a jövő héten azonban érkezik a magyar is, ígérte az árus.Idén körülbelül 500 – más becslések szerint 700 – hektáron termesztenek sárga­dinnyét Magyarországon, a terület nagyjából harmada Bács-Kiskun, további harmadrésze pedig Békés és Csongrád megyékben található. Összesen 18-20 ezer tonnás termésre számítanak a szakemberek – a 30 ezer tonnás hazai sárgadinnye-fogyasztás harmada importból származik. Az enyhén gerezdelt héjú, erősen sárga húsú Kantalup a termelés nagyjából 90 százalékát adja, a maradékot a zöldhúsú Galia teszi ki. A fogyasztói igények változása miatt a vásárlók az egyre kisebb méretű gyümölcsöket részesítik előnyben, így a 1,5 kilogramm körüli termést választják a 2,5-3,5 kg-os helyett.Az újságíróknak az a görögdinnye szezonkezdete, amikor a Sajtóház melletti körforgalom két oldalán is kínálják már a portékát, nem csak az egyiken. Egyelőre még importot, de legkésőbb a hétvégére ígérik a magyart is. A Petőfi-telepi főtéren is napok óta kint van már az alkalmi árus, és egyre többet lehet látni belőle Szeged-szerte, így a Szilléri sugárúton is kínálják a görögdinnyét a megszokott helyen. Mindenütt jellemzően 350 forintos kilónkénti áron.Darabra egészen biztosan, de kilóra is több volt még a sárga­dinnye a Mars téren, mint a görög. Németh István piacigazgatótól megtudtuk, előfordul, hogy az árus már hozná, de a termelő még inkább vár néhány napot, hogy a szezonindításnál biztosan jó görögdinnyét tudjanak kínálni, amiért később is visszajönnek. Egy-két napért nem érdemes elrontani a nyarat. – Már ezen a hétvégén kapható lesz a görögdinnye a hagyományos Mars téri szabadtéri területen, egy árus elkezdi a szezont, de teljes sor csak a jövő hét végére telik meg – mondta.Eleinte úgy tűnt, hogy idén két héttel korábban indul a hazai dinnyeszezon, a májusi időjárás azonban ezt felülírta, így csak július elején kezdődött meg. Volt bőven görögdinnye a Mars téren, ám olyan táblát, hogy magyar, csak egyetlen helyen találtunk, és ott 299 forintért mérték kilóját. Egyébként ez a csapat nyitja a dinnyesort a hétvégén.