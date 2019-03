Indul a lomtalanítás Szegeden

Ahogy korábban megírtuk, tavaly új lomtalanítási rendszert vezetett be az önkormányzat hulladékkezelő cége a korábbi közterületi, „nyílt" akciók helyett: előzetes egyeztetés után évente egyszer ingyen elszállítják a lomokat díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználóktól.



Társasházaknál a közös képviselő vagy a megbízottja egyeztethet az önkormányzati céggel a lakók lomjainak elszállításáról. Szeged egyes városrészeiből csak meghatározott napokon viszik el a lomokat – erről a cég honlapjáról vagy ügyintézőitől lehet tájékozódni, ahogy arról is, milyen típusú hulladékokat nem szállít el a cég. A szállítás megrendeléséhez a honlapról letölthető igénybejelentőt is ki kell tölteni.



Tavaly március közepétől november közepéig 901 magánházból és 759 társasházból kérték a szolgáltatást, nagyjából 15 ezer szegedi vette igénybe. Az új rendszerben összesen valamivel több mint 640 tonna lomot szállított el a szegediektől a hulladékgazdálkodási cég.