Indul az allergiaszezon

Mihályi Lilla főorvos allergiatesztet végez. Szerinte a tünetek kezelésénél van már jóval modernebb terápia is. Fotó: Török János

Bár a pollenallergiát sokan elsősorban a parlagfűvel azonosítják, a betegség szezonja már tél végén, az első virágok megjelenésével elkezdődik. A múlt heti jelentések szerint a mogyoró és az éger pollenkoncentrációja az ország egyes területein már most elérheti a tüneteket okozó szintet, aki tehát érzékeny ezekre, annak el kell kezdenie a gyógyszeres kezelést.– Azt szoktuk javasolni az allergiásoknak, hogy már a tünetek megjelenése előtt 2-3 héttel kezdjék el szedni az antihisztamin tartalmú készítményeket – mondta el Mihályi Lilla, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika főorvosa. – A tavaszi pollenekre ugyan jóval kevesebben érzékenyek, mint a nyári fűfélékre, a szénanáthás tünetek náluk is ugyanolyan intenzívek lehetnek.Nem csak azoknak érdemes azonban orvoshoz fordulniuk, akik a következő hetekben már számítanak tüsszögésre, orrfolyásra. A tünetek kezelésénél ugyanis van már jóval modernebb terápia is, amely megakadályozza a betegség súlyosbodását, és a terápia befejezése után is tartós tünetmentességet biztosíthat akár éveken át. Az úgynevezett deszenzibilizáló kezelést viszont az allergiaszezon előtt 2-3 hónappal meg kell kezdeni, aki tehát a májusi füvekre érzékeny, annak ez most esedékes.– Ez a terápia 3–5 évig tart, és gyógyulást remélünk tőle – beszélt az eljárásról Mihályi Lilla. – Bár rövid távon költségesebb, mint a gyógyszeres kezelés, ám mivel akár meg is szüntetheti az allergiát, összességében olcsóbb, mint ha valaki élete végéig patikába járna betegsége miatt. Ráadásul így el lehet búcsúzni az allergia okozta kellemetlenségektől is – például az alvási nehézségektől vagy az antihisztamin tartalmú készítmények álmosító hatásától. Aki pedig nem akar egész életében gyógyszereket szedni, annak szintén megoldást jelenthet a deszenzibilizálás.Az allergológus főorvos kiemelte: a két kezelési mód közül az egyiket mindenképpen érdemes igénybe venniük az allergiásoknak, a kezeletlen szénanátha ugyanis allergiás asztmába is átfordulhat. Országosan egyébként a betegek száma egyre nő, becslések szerint jelenleg több mint 2 millióan vannak hazánkban. Többségük pollenallergiás, de a házipor- és szőrallergiások is nagyon sokan vannak.