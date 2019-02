Informatikai céget díjazott a kamara

Nemesi Pál, Tóth Gábor és Parragh László a díjátadón. Fotó: CSMKIK

A céget alapító Tóth Gábor közgazdász és mezőgazdasági technikus, több vállalkozása is van. A kft. rendezi évről évre a szegedi IT Expót, amely a legnagyobb ilyen profilú vidéki rendezvény, és támogatja a férfi és a női kézilabdát is. A kamara egyik legrangosabb kitüntetését Nemesi Pál, a megyei kamara elnöke és Parragh László, az országos elnök adta át Tóth Gábor ügyvezetőnek a szegedi német üzleti esten.