Innovációs szakembereket láttak vendégül Szegeden - Miért nem kapott Edison Nobel-díjat?

Szegeden tartotta évadnyitó ülését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Kollégiuma, a résztvevők ellátogattak az ELI-ALPS lézeres kutatóközpontba is. Utána az SZTE központi épületének dísztermében házigazdaként és kollégiumi társelnökként Szabó Gábor volt rektor mondott köszöntőt. Fendler Judit kancellár hangsúlyozta, a Szegedi Tudományegyetem itthon kiemelkedő oktató-, kutató- és gyógyítóközpont, ám a nemzetközi színvonalhoz partnereket kell találnia. Ebben sokat segít az országos és a megyei kereskedelmi kamara is.



A kancellár beszélt az ELI-ről és a mellette felépítendő tudományos parkról, utóbbi potenciális befektetési lehetőség. Egészen máshogy néz majd ki a város kapuja, ha a befektető nem a csúnya vörös téglás volt orosz laktanya, hanem az új high-tech park mellett érkezik Szegedre.



Szabó Gábor szerint több mint félszáz komoly szándéknyilatkozatuk van betelepülni kívánó kis- és középvállalkozásoktól. Az innováció fogalmát körüljárva hangsúlyozta: legfontosabb benne az újdonság és a versenyképesség.



Kiemelte, meg kell különböztetni az árbevétel-növeléshez és a piacon maradáshoz szükséges innovációt. Meglepte a hallgatóságot, amikor azt állította, hogy a fegyverrendszerek fejlesztésében csak nyomokban található alapkutatás. Miközben a fogamzásgátló tabletta és a videómagnó onnan indult ki, és idővel valódi társadalomformáló erővé vált.



Beszélt Edisonról, aki elzavarta maga mellől a kutatókat, pedig már csak kevés hiányzott neki a nagy áttöréshez. Ha még két-három hetet dolgozik a találmányán, talán ő fedezte volna fel az elektront, nem pedig az, aki Nobel-díjat kapott érte. Louis Pasteurt egykor azért keresték meg a parasztok, mert kiszámíthatóbb cukorrépa-erjedést akartak, később ebből lett a mikrobiológia. Szabó Gábor szerint Magyarországon 2010 óta nem történt igazán érdemi előrelépés az innovációban, miközben idővel két ország mögénk kéredzkedett, ami a helyezésünk javulását jelentette. Kijelentette, a kockázati tőke ma még nem talál nálunk elég támogatható projektet, az alsó határ itt 100 millió forint.



– Vesszőparipánk az innováció, a magas hozzáadott érték, a jövőkép és az oktatás, utóbbiban itt van nekünk a nagyon színvonalas szegedi egyetem – mondta Kőkuti Attila, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Informatikai képzésben Budapest után vitathatatlanul az SZTE a második az országban, és indul majd nálunk a mérnökinformatikus szak is, amitől mindenki nagyon sokat vár.