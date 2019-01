Ipari parkot terveznek Üllésre

Nagy Attila Gyula beszélt a tervekről. A megye utolsó hordókészítőjének, Babarczi Jánosnak a műhelyét is felújítanák az üllésiek. Fotó: Kuklis István

Újabb nagy fába vágta a fejszéjét az üllési polgármester és a képviselő-testület: egy ipari parkot hoznak létre a település határában. Nagy Attila Gyula polgármester a Délmagyarországnak elmondta, hogy 150 millió forintot nyertek a beruházásra. A területet az önkormányzat megvásárolta, és jelenleg már készülnek a műszaki rajzok, a földmérők is dolgoznak, és aki Szeged felől érkezik Üllésre, azt is láthatja, hogy töltik fel a terepet.A polgármester egyébként nem tart attól, hogy üresen áll majd a park. Megtudtuk tőle, hogy eddig öt vállalkozás jelezte, hogy oda szeretne települni. Első körben természetesen üllési cégeket kerestek meg, amelyekről tudták, hogy kezdik kinőni a mostani telephelyeket.Nagy Attila Gyula nem titkolt célja a parkkal egyébként a munkahelyteremtés, és hogy növeljék a helyiadó- bevételeket.– Lesz olyan része a parknak, amelyet csak bérelni lehet, de olyan is, amelyet megvásárolhatnak a vállalatok– mondta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy tavasszal, nyáron már elkezdhetik a tényleges kivitelezést, az épületek felhúzását.Az ipari parkon kívül vannak más terveik is a település vezetőinek, többek között egy helyi kádárműhely újraindítása. Erre is pályázati pénzt próbálnak szerezni. Üllés híres kádára és egyben a megye utolsó hordókészítője volt Babarczi János. A mester halála után gyakorlatilag minden ugyanúgy van a műhelyében, ahogy a kádár hagyta. Az önkormányzat a teljes lakóházat megvette, és a tervek szerint teljesen felújítják az épületet úgy, hogy akár hordókat is lehessen készíteni benne. Ráadásul arra is van válaszuk, hogy ki fog ott dolgozni. Ugyanis Üllés alpolgármestere az utolsó végzett kádármester. Juhász Attila pedig elvállalta, hogy felügyeli majd a munkát. Ha elkészül, a kádármúzeum mellett lesz egy szálláshely is, ahol megpihenhetnek az Üllésre látogatók – mondta még a polgármester.Üllésnek egyébként évek óta nincs adóssága, sőt hitelt sem kell felvennie az önkormányzatnak, eltartja magát a nagyközség.