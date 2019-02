Ismét a világot jelentő deszkákra léphetnek a korábban érkezett gyerekek - Mesejátékkal várják a koraszülötteket

2014 februárjában rendezte meg először a Korábban Érkeztem Alapítvány a Szegedi Nemzeti Színházban az „Itt a farsang, áll a bál" című eseményt, ahol a színészek lenyűgöző előadása után a kicsik és nagyok birtokba vehették a színház színpadát, és teszik ezt azóta is.



– Az a mintegy 100 gyermek, akik az ország minden pontjáról érkeznek, mind egyformák. Kortól, nemtől és születésüktől függetlenül. Mindenkinek egyvalami jár csak a pici fejében és szívében, hogy felléphessenek, és megmutathassák magukat, jelmezüket a világot jelentő deszkákon – mondta Rádi Katalin, a Korábban Érkeztem Alapítvány alapítója az esemény sajtótájékoztatóján.



Az alapítvány sikeres színházi programjának folytatásaként február 16-án a teátrum új zenés mesejátékát, a Világszép Nádszálkisasszonyt mutatják be a koraszülött gyerekeknek. Baksa Imre, a darab rendezője elárulta, ő is érintett a témában, kisebbik fia sérült. Mint mondta, Baksa Móric Berzsián egy angyal, aki megmutatja nekik, milyen a világ, és azt, hogy a szépség mulandó – a mesejáték is erről szól. A főszereplőt, a fiatal királyfit Ferencz Nándor alakítja, aki idén kérte, hadd legyen a jelmezverseny zsűritagja, hiszen már tavaly is lenyűgözték őt a kicsik és jelmezeik. Az előadás végén most is jelmezbemutatót szerveznek. Azok a gyerekek, akik hoznak magukkal jelmezt, megmutathatják magukat a színpadon, ahol fénykép is készül róluk az előadás díszletében.

Barnák Lászlótól, a színház főigazgatójától megtudtuk, fontosnak érzi, hogy ezek a gyermekek kapjanak egy olyan élményt, ami által azt érezhetik, ők is ugyanúgy a közösség tagjai, mint a többi gyermek. – Érdekesség, hogy a Világszép Nádszálkisasszony mesejátéknak február 15-én lesz a premierje, és már másnap délelőtt bemutatják a korábban érkezett gyerekeknek.



Ez az előadás eredetileg nem is szerepelt műsortervünkben, azért került be, hogy lehetőséget biztosítsunk ezeknek a gyerekeknek, hogy megmutassák magukat, és egy élménnyel gazdagabbak legyenek – mondta a színigazgató, aki zsűritag is lesz a jelmezbemutatón, és lapunknak elárulta, elsősorban azt figyeli, hogyan jelenik meg a gyermek személyisége a jelmezben, mennyire passzol hozzá. Rádi Katalin hozzátette, minden bátor jelmezes ajándékcsomagot kap, a legjobbakat a mesejátékban szereplő színészek külön jutalmazzák.