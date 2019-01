Ismét életet mentett a mobil app Szegeden - idős nő esett össze az utcán, a SzívCity riasztott önkéntes segítőket

Több ezren töltötték már le a SzívCity életmentő mobil alkalmazást, írtuk 2017 októberében: az applikáció ismét életet mentett Szegeden. Tavaly novemberben Makón, decemberben szintén Szegeden sikerült megmenteni egy-egy beteg életét önkéntes újraélesztők és a SzívCity segítségével, amelyen keresztül a mentőkhöz beérkezett segélyhívás után riasztani lehet a közelben tartózkodó, életmentéshez értő önkénteseket.

"Rémült bejelentő kért segítséget ma reggel a szegedi mentésirányítástól. Elmondta, hogy a szeme láttára esett össze egy idős nő az utcán, aki nem mozdul. A mentésirányító instrukciói alapján a telefonáló megvizsgálta az asszonyt, akinél nem tapasztalt légzést. Bajtársunk azonnal rohamkocsit indított a helyszínre és a Szív City-n is riasztotta a közelben tartózkodó önkéntes segítőket. A bejelentő sem tétlenkedett, a kapott utasítások alapján megkezdte az újraélesztést. Bár nagyon izgult, tökéletesen végezte a mellkasi nyomásokat. Egy szabadnapos mentőtisztet és annak intenzív osztályos nővér kedvesét is a helyszínre navigálta az applikáció, akik hamar átvették és folytatták az életmentést. A kiérkező mentők még hosszú percekig küzdöttek az asszony életéért, végül az időben megkezdett újraélesztésnek köszönhetően stabil állapotban szállíthatták kórházba. Betegünknek mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!" - jelent meg január 29-én az Országos Mentőszolgálat facebook oldalán.



Szendvicset hozott a jótékony ismeretlen



"Péntek délután vitték be az SBO-ra. Mentővel vittek be, várakoztam a többiekkel együtt a váróban. Telefonáltam a fiamnak,hogy próbáljon bejuttatni legalább 1 kiflit,mert inzulinos vagyok. A nagy sietségben pénzt sem vittem magammal. Nem messze tőlem ült egy fiatal ember, aki felkelt, és valamerre elment. Kiderült, elment a büfébe nekem szendvicsért. Nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok neki, hogy ennyire önzetlen segítőkész volt." - posztolta egy szegedi nő a Szegeden hallottam facebook oldalra: jó arról is olvasni, hogy nem halt ki a magyarokból a segítőkészség.