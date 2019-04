Ismét előkerültek az utálatos rovarok: egy apró darázsfaj szüntetheti meg a poloskainváziót

Ismét megjelentek az elmúlt hónapokban téli pihenőjüket töltő poloskák. Fotó: Kuklis István

A tavalyihoz képest még több poloskára számíthatunk idén. Az enyhe tél miatt ugyanis át tudtak telelni, a jó idő beköszöntével pedig mostanra elő is kerültek rejtekhelyeikről, és tovább szaporodnak majd. A poloska – amellett, hogy jelenléte rendkívül bosszantó a városokban – a gyümölcsösökben kifejezetten nagy károkat tud okozni, hiszen a növények nedvét szívogatja. Természetes ellensége pedig hazánkban nincs, hiszen a szag, amit áraszt, minden élőlényt elriaszt. Jó hír viszont, hogy hamarosan megoldódhat ez a probléma -A szamurájdarázsról már 2005 óta tudott, hogy természetes ellensége ennek a rovarnak. Az Ázsiában őshonos faj a poloska petéibe rakja saját petéit, így a fejlődő lárva felfalja annak utódait. Amerikában évekig vizsgálták karantén alatt, hogy megállapítsák: alkalmas-e biológiai növényvédelemre a faj, és ennek érdekében betelepíthető-e, ám az időközben spontán is megjelent. Mostanra pedig Európába is elért: Svájc Olaszországgal határos részén, Ticino kantonban egyes almaültetvényeken fedezték fel.Nevével ellentétben egyébként a szamurájdarázs nem egy félelmetes rovar: nincs fullánkja, és akkora, mint egy szezámmag. Szakértők szerint néhány éven belül Magyarországon is megjelenhet, és ha elszaporodik, további pár év múlva jelentősen lecsökkenhet a poloskapopuláció.Addig viszont még jó pár szezonban szenvedhetünk a teregetett ruhákat, kertet és lakást elárasztó, hangosan zúgva repülő rovaroktól és szaguktól – igaz, tavasztól őszig csupán véletlenül repülnek be zárt helyekre. Kifejezett poloskairtó szer nem létezik, a nagy spektrumú rovarölő készítmények azonban hatásosak lehetnek – igaz, ezek más élőlényekkel is végeznek. A házi módszerek közül a fokhagyma, a menta és a teafaolaj válhat be, ezekkel bepermetezve a nyílászárókat egy ideig távol lehet tartani a kellemetlen vendégeket. Állítólag az ecetes, szódabikarbónás permetezés is hatékony, ezt azonban csak azoknak ajánljuk, akiket nem zavar, hogy átható salátaszag terjeng majd napokig az otthonukban.