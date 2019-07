Ismét lesz Szent Gellért Fesztivál

Kiss-Rigó László püspök úgy fogalmazott, a koncertsorozat célja, hogy olyan komolyzenei eseményre hívja a szegedi, vajda­sá­­gi, bácskai, bánáti és a honi közönséget, amely kifejezi és erősíti a hit és a művészet határokon átívelő kapcsolatát. A szeptember 21–30-ig tartó fesztiválon olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik.



A fesztivál, amely ezúttal Ma­­gyarország és a Koreai Köztársaság sokoldalú barátságának jegyében zajlik, különleges művészi és kulturális élményt nyújt a zenekedvelő közönség új generációjának is. A rendezvény alapítói missziójuknak tekintik a fiatal hazai tehetségek támogatását, ezért az ifjú művészek szólóban is bemutatkozhatnak, de fellépnek a Szent Gellért Akadémia zenekarának tagjaként is.



Szeptember 22-én a székesegyházban a Korábban Érkeztem Alapítvány javára ad hangversenyt a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Immár hagyomány, hogy a fesztivál koncertjeivel Szegeden kívül is találkozhatnak. Szeptember 25-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ad hangversenyt a fesztivál zenekara magyar és koreai szólisták közreműködésével.



A hangversenyek mellett Ko­­rea hagyományos és modern művészetét bemutató kiállítás nyílik a Szegedi Dóm Látogatóközpontban.