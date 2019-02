Ismét megvonta Kiss Attila mandátumát a Csongrád megyei közgyűlés, Farkas Sándor a megye díszpolgára lesz

– Azok a jogi körülmények, amelyekre hivatkozva fellebbeztem legutóbb, most is fönnállnak. Ezeket a bíróság ugyanúgy nem vizsgálta érdemben, mint a közgyűlés határozatát

Kiss Attila (Jobbik) méltatlan a képviselői tisztségre – állapította meg, most már másodszor a Csongrád Megyei Közgyűlés. A pénteken, zárt ülésen született határozat szerint az, hogy a makói politikus már képviselőként elnöke volt a Sándor Móricz Egyesületnek, amely egy internetes médiumot működtet, összeférhetetlen. Kissről ezt már novemberben kimondta a közgyűlés. Ő fellebbezett, a közigazgatási bíróság pedig megsemmisítette a megye határozatát – mert nem volt benne indoklás.Most több oldalon indokolja a döntést a közgyűlés. Az ülésen nem volt ott Kiss Attila, telefonon hívtuk. Kérdésünkre – ismét fellebbez-e –, azt mondta, természetesen.– mondta a makói politikus.A megyei önkormányzat költségvetését egyhangúlag fogadták el a képviselők. 523 millió forint lesz idén a bevétel és a kiadás. Az elnök, Kakas Béla kiemelte, ebben az összegben benne van nyertes pályázataik pénze mellett egy 15 százalékos bérnövekedés költsége is. 10 év után most emelik a hivatali dolgozók illetményét.Farkas Sándor szentesi országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, tizedikként, megkapja a Csongrád Megye Díszpolgára címet, a képviselők döntése nyomán. Csongrád Megyéért Díjat ad a közgyűlés vitéz Szilágyi Árpád városvédő polgárnak, Kincses László orvos igazgatónak és a Szentesi Szilver Tánc Sportegyesületnek. Csongrád Megye Sportjáért és Ifjúságáért Díjjal ismerik el Ördögh István súlyemelő, Enginé Ábrahám Anita Katalin tanító, valamint – megosztva – Takács László testnevelő tanár és Pólyáné Téli Éva földrajz–testnevelés–gyógytestnevelés szakos pedagógus munkáját. Csongrád Megye Sajtódíját a Kurca Televízió kapja. Az elismeréseket a március 14-i ünnepségen adják át.