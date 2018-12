Ismét Nobel-díjas kutatóval találkozhatnak a Szegedi Tudós Akadémia növendékei

A tudományos elismeréssel 2002-ben a biológiai makromolekulák, főleg a fehérjék hatékonyabb szerkezetvizsgálatára alkalmas NMR-spektroszkópiai módszerek kidolgozásáért kitüntetett tudós csütörtökön kutatási témájáról tart előadás, pénteken pedig a tehetséggondozó programban résztvevő hallgatókkal és mentoraikkal találkozik.



A tanácskozás részeként az akadémia felsőbb éves hallgató, valamint az oktatásukban résztvevő tudósok önálló előadásokon mutatják be saját kutatási eredményeiket. A diákok a találkozó részeként ellátogatnak a mentorok laboratóriumaiba is.



A tudósakadémiát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójához kapcsolódva hozták létre, hogy újra vonzóvá tegye a fiatalok számára a tudományos életpályát. Elindították azt az egyedülálló, a résztvevők életét 16 és 36 éves koruk között - a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan - végigkísérő programot, mely képes arra, hogy hazánkban tartsa a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű diákokat minőségi képzés és megfelelő anyagi juttatás biztosításával.



A program legszélesebb merítési bázisát a hazai középiskolák jelentik, mert a kezdeményezés egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban és a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és általános Iskolában laboratóriumokat hoztak létre, melyekben komplex biológiai gyakorlatokat tartanak az ország minden területéről ideérkező diákok és tanáraik számára. A kezdeményezésbe 12 bázisiskola is bekapcsolódott, melyben a pedagógusok napi munkájukon felül foglalkoznak a tehetséges diákok kiválasztásával és folyamatos fejlesztésével, a nekik szóló helyi programok szervezésével.



Az egyetemista korosztályból - felvételi eljárás útján - kerülnek ki a program ösztöndíjasai, jelenleg 34 Szent-Györgyi hallgató, akik tanulmányaik mellett kutatómunkát is végeznek az orvosbiológia vagy a humán élettudományok területén. Őket csaknem negyven Szent-Györgyi mentor segíti és vezeti, akik a Szegedi Tudományegyetem vagy a Szegedi Biológiai Kutatóközpont elismert professzorai.



A program képzési igazgatója 2015-től Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus. A kormány támogatásnak köszönhetően az akadémia Szeged belvárosában várhatóan 2020 tavaszán kollégiumot és képzési központot nyit.