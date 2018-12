Ismét pert vesztett Márki-Zay Péter - a bíróság szerint nem mondott igazat a kórházról

Személyiségi jogok megsértése miatt perelte be Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó özpont Hódmezővásárhely polgármesterét, ennek volt az ítélethirdetése a Szegedi Ítélőtáblán ütörtö ön.



Emlékezetes: Márki-Zay Péter még március végén Kiss Attila jobbikos országgyűlési épviselő-jelölt fórumán beszélt nagy nyilvánosság előtt a órházról.





- Ha Önö bemennek a hódmezővásárhelyi órházba, az életüket kockáztatjá . A barátom, amikor csontig vágta a kezét, még hazamehetett megvacsorázni, mielőtt ellátást kapott. Feri bácsi, a szomszédom 3 nap alatt reggelit, ebédet, vacsorát nem kapott, nemhogy kezelést. Ebben a órházban meghalt egy 42 éves nő, egy kisbaba tavaly 3 napos korában, de erről Önö nem tudnak, mert hírzárlat van

– fogalmazott akkor a polgármester.



A per korábbi tárgyalásai több tanút is meghallgatott a bíróság, öztü Márki-Zay Péter barátját, és a szomszédját, Feri bácsit is. Márki-Zay Péter barátja a polgármesterrel ellentétben azt mondta, hogy valóban sokan voltak a sürgősségi osztályon, amikor az elvágott kezével bement. Azonban ő maga döntött úgy, hogy hazamegy, nem elküldté . A sérülésével még moziba is elment, mielőtt visszatért volna a órházba, ahol végül elláttá .



A szomszéd, akit a polgármester Feri bácsiként említett pedig arról beszélt, hogy ételt valóban nem kapott, mert amikor áthelyezté egyik osztályról a másikra már elmúlt a vacsoraidő. Azonban a vallomásából kiderült, hogy – ha ételt nem is – de ellátást kapott.



A bíróság szerint a polgármester azzal, hogy nem mondott igazat, megsértette a órház jó hírnevét. Az ítélet indoklásában elhangzott, hogy nem a véleményét mondta el, hanem egyértelműen tényállítást fogalmazott meg, és a kijelentései alkalmasak az intézetbe vetett özbizalom megingatására.





Márki-Zay Pétert eltiltottá a további jogsértéstől, nyilvános bocsánatkérésre és 800 ezer forint sérelemdíj megfizetésére ötelezté .

Becsületet is sértett

Hódmezővásárhely polgármestere a ten is vesztett ét személyiségi jogi pert pert. Végh Ibolya, Hódmezővásárhely korábbi aljegyzője, és Paragi István, az Építészmester Zrt. vezérigazgatója perelte be. Mindketten azt állítottá , hogy a polgármester nagy nyilvánosság előtt megsértette a jó hírnevüket, és nem mondott igazat róluk, illetve a vállalkozásról.