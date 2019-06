Itt a Pinceszínház új ifjúsági darabja

Márton Klára regényéből és az arról készült filmből készít színpadi változatot a Szegedi Pinceszínház. A Tessék engem elrabolni! jövő pénteken debütál. Hagyományosan a XVII. Várjátékok része az előadás, ami azonban idén felújítási munkálatok miatt az Agórában kapott otthont. Janik László és Varga Bálint felel érte. A szerzőpárosnak nem az első darabja, nevükhöz fűződik a Keménykalap és krumpliorr, a Gyermekrablás a Palánk utcában, az Óz a csodák csodája, a Kisherceg is.



– Laci rendez, övé a dramaturgiai rész. Én szerzem a zenéket, ő írja a szövegüket. Ez egy 1980-as évekbeli film, még én is láttam, és nagyon szerettem. Szerencsés ez abból a szempontból, hogy sok szülő, aki szintén látta, eljön megnéz­ni, és hozza a gyerekét. A da­­rabban 18 gyerek áll majd a színpadon, mind nagyon tehetségesek, s vannak köztük rutinosabbak is – mesélte Varga Bálint. A főszereplő, Varga Vince sokaknak ismerős lehet a szegedi kőszínházból. Ő játszotta a Valahol Európában Kuksiját, itt is övé a főszerep. – Új színészeink is vannak. Kalán Zsófia és Király Balázs, bár utóbbi már debütált nálunk egy másik darabban.



Janik László elárulta, nem szívesen szerepel akkor, ha rendez is. Most kivételt tett, mert a darab igényelte; ő a mesélő, aki keresztülvisz a történeten. Azt is elmondta, hogy közel 70 gyerek jelentkezett a szereplőválogatásra. Ez alapján akár két szereposztást is csinálhattak volna, annyi volt a tehetség. Fontos, hogy az anyag kifejezetten a gyerekgárdára íródott.