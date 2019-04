Itt az újság, aki kapja, marja! Tóthék majdnem 50 éve hűséges előfizetőink

Tóth Istvánnénak munkatársunk, Nánai Márta nyújtotta át lapunk ajándékát. Fotó: Kuklis István

Tóth István és felesége, Tóth Istvánné Kolarovszki Róza évek óta egy jól bevált szabály szerint kezdi a napot: aki behozza a postaládából a Délmagyarországot, az olvassa el hamarabb. Cserébe a másik fél főzheti meg a reggeli kávét. Jövőre lesz ötven éve, hogy szőregi otthonuk kelléke a lap, amelynek minden játékára beneveznek, de eddig még nem jártak szerencsével.– Már lemondtam arról, hogy nyerjünk, a Telekosárnak is vége lett, pedig azt nagyon szerettem volna – mesélte a 68 éves Róza, aki évtizedek óta összegyűjt minden olyan Délmagyart, amelyben szerepel a családja, akár születésről, akár halálozásról van szó.Szendvicssütővel és egy 10 részes üvegtálkészlettel jutalmaztuk előfizetői hűségüket. Előbbi máris elkelt a családban, fia és két unokája csapott le rá. A nyugdíjas asszony az újság régóta futó rovatait, például az olvasói leveleket és a riportokat szereti leginkább, kedvence a Lilla és a Lakás és Kert magazin, férje a rejtvényeket fejti.De nemcsak olvasgatni szoktak: szívesen utaznak is, kihasználják a nyugdíjasok ingyenes utazási lehetőségét, sokat vonatoznak az országban. Legutóbb Pestre mentek fel, kíváncsiak voltak a híres 2-es villamos útvonalára, amelyről a kilátás az egyik legszebb egész Európában, de szétnéztek a Vásárcsarnokban is. Róza mindennap főz, kertes házuk udvarán ténykedik és élvezi a nyugdíjaséveket. Korábban harminc évig a röszkei határon dolgozott operátorként, majd húsz évig egy pályázatíró cég munkatársa volt. Most élvezi az életet, jól érzi magát a bőrében, jó pár évet le is tagadhatna korából. Sokat internetezik, a hírekre és az érdekességekre vadászik, de a Délmagyarországot csakis nyomtatott formában szereti olvasni.