Izlandon koncerteztek a szegedi ZMK oktatói - a hóvihar után

Két koncertet is adtak a ZMK oktatói az izlandi zenészekkel.

Nemrég az SZTE Zeneművészeti Karának nyolc oktatója járt az izlandi Isafjördurban és Reykjavíkban, ahol két koncertet adtak.– Idén volt 70 éves az isafjörduri zeneiskola. Emiatt hívtak meg bennünket, hogy a helyi szólistákkal közösen adjunk egy hangversenyt. Majd sikerült leszervezni egy fővárosi koncertet is, ahová még a miniszterelnök felesége is eljött. Mindkét helyszínen telt ház fogadott bennünket – mesélte Tóth Péter, az SZTE Zeneművészeti Karának dékánja.Az utazás önköltségi részét pályázati forrásból fedezték. Evangélikus templomokban léptek fel, kétszer egyórás blokkokat játszva. A programot Szecsődi Ferenc hegedűművész állította össze. Ő vezette a próbákat is, az izlandi szólistákkal együtt. – Egy hetet töltöttünk kint, amivel vittük az egyetemünk és a magyar zenekultúra jó hírét, hiszen sok izlandi tehetség jön Európába tanulni.Az országban rengeteg kalandban volt része a csapatnak. Megkóstolták a rothasztott cápahúst, és volt szerencséjük bálnát is látni. Reykjavík és Isafjördur 450 kilométerre van egymástól, az utazásuk alatt el is akadtak a havazás miatt.– Úgy ástak ki minket, de mindent összevetve fantasztikus kirándulás volt – összegzett a ZMK dékánja.