Jakab, Csákányi, Kulka és Bodrogi - készül az újszegedi Don Juan

A Tartuffe és az Úrhatnám polgár emlékezetes előadásai után egy újabb Moliére-komédiára készülhet a közönség három estén, 2019. július 19-én, 20-án és 21-én. Szarkasztikus humorú vígjáték, a Don Juan avatja fel a megújult újszegedi színpadot – a nyitódarab szereplőgárdáját pedig országosan ismert és elismert művészek alkotják.

Don Juant a Szegeden jól ismert színművész, Jakab Tamás eleveníti meg.



A művész meghatározó szegedi munkássága mellett az ikonikus rendező, Emir Kusturica legendás társulatának, az Atelier 212-nek volt éveken át tagja.



Az elcsábított apácát, Donna Elvirát, aki inkább választotta Don Juant férjnek, mint a zárdaéletet, a nagyszerű Csákányi Eszter alakítja. Az alternatív és kőszínházi játékra egyaránt nyitott, sokoldalú színésznő a Hegedűs a háztetőn után 2019 nyarán az újszegedi közönséget is megörvendezteti.



Nagy öröm, hogy az ország egyik legnépszerűbb színművésze is szerepet vállalt a megújult színpadon: a meggyilkolt Kormányzót és kőszobrát formálja meg Kulka János. A szegediek szívének különösen kedves a művész, hiszen ebben a városban töltötte gyerekkorát, valamint sokan emlékezhetnek rá III. Richárdként a 16 évvel ezelőtti Dóm téri előadásból is.



Don Juan apját, Don Louis-t a szegedi szabadtérin is sok szerepben megszeretett Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas Bodrogi Gyula alakítja. Játékában párosul a drámai erő az ugyanennyire meghatározó komikus vénával – a Don Juan igényli is mindkettőt, hiszen a rendezőpáros megőrzi a darab vígjátékos vonásait, de mélyebb síkot is szeretnének elérni.



A Don Juan alkotói, művészei közül többen erdélyi kötődésűek, például a Don Juan szolgáját, Sganarelle-t játszó Sorbán Csaba, vagy az Úrhatnám polgárban megszeretett Sebők Maya. A második alkalommal együtt dolgozó rendezőpáros, O. Horváth Sári és Herczeg T. Tamás pedig a marosvásárhelyi színművészetin Bocsárdi László osztályában végzett.



A Moliére-sorozat korábbi darabjaiból olyan jól ismert szegedi művészek kötik össze finom szálakkal az előző népszerű műveket a Don Juannal, mint Kancsár József, Farkas Andrea és Balog József.